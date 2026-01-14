Ολυμπιακός: Ο Μπαρτζώκας άφησε τον Φουρνιέ να γίνει... coach για ένα τάιμ άουτ
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στην «Αλεξάντερ Νίκολιτς» του Βελιγραδίου την Παρτίζαν στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της EuroLeague.
Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πήρε από νωρίς κεφάλι στην αναμέτρηση χτίζοντας διψήφιο προβάδισμα. Μάλιστα κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου μετά από ένα κάρφωμα του Ντόντα Χολ από την εξαιρετική δημιουργία του Τόμας Γουόκαπ, οι Σέρβοι κάλεσαν τάιμ άουτ με κάτι ασυνήθιστο να συμβαίνει στον πάγκο του Ολυμπιακού.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας άφησε τον Εβάν Φουρνιέ να εκτελέσει χρέη... προπονητή και να δώσει οδηγίες στους συμπαίκτες του με 2:43 να απομένουν για την ανάπαυλα.
Δείτε τη φάση
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.