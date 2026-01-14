Ο Γιώργος Μπαρτζώκας παρέδωσε τη... σκυτάλη στον Εβάν Φουρνιέ για ένα τάιμ άουτ για να εκτελέσει χρέη... coach.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στην «Αλεξάντερ Νίκολιτς» του Βελιγραδίου την Παρτίζαν στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πήρε από νωρίς κεφάλι στην αναμέτρηση χτίζοντας διψήφιο προβάδισμα. Μάλιστα κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου μετά από ένα κάρφωμα του Ντόντα Χολ από την εξαιρετική δημιουργία του Τόμας Γουόκαπ, οι Σέρβοι κάλεσαν τάιμ άουτ με κάτι ασυνήθιστο να συμβαίνει στον πάγκο του Ολυμπιακού.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας άφησε τον Εβάν Φουρνιέ να εκτελέσει χρέη... προπονητή και να δώσει οδηγίες στους συμπαίκτες του με 2:43 να απομένουν για την ανάπαυλα.