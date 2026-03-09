Mε απουσίες θα πετάξει για Παρίσι ο Ολυμπιακός ενόψει του ματς με την Παρί (10/3) στη Euroleague.

Ο Ολυμπιακός θέλει να συνεχίσει με νίκες στη Euroleague, μετά την επικράτηση του κόντρα στον Παναθηναϊκό. Οι Πειραιώτες θα πετάξουν για το Παρίσι, εκεί όπου την Τρίτη 10/3 θα κοντραριστούν με την Παρί.

Δεν θα ταξιδέψουν στο Παρίσι οι τραυματίες Τόμας Γουόκαπ και Γιαννούλης Λαρεντζάκης (τενοντοπάθεια οπίσθιου κνημιαιου αριστερό πόδι).

Εκτός αποστολής είναι επίσης οι Μουσταφά Φαλ και Μπουρνελές. Οι Σάσα Βεζένκοβ και Μόντε Μόρις θα ταξιδέψουν, αλλά δεν είναι ακόμη βέβαιο πως θα παίξουν. Η ομάδα του Μπαρτζώκα είναι στην τρίτη θέση με ρεκόρ 19-10.