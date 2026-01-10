Ο Αχιλλέας Μαυροδόντης γράφει για τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μπάγερν και στέκεται στην ευλογία του να έχει κανείς στο ρόστερ του τον Σάσα Βεζένκοβ, αλλά και στην... κατάρα των Ερυθρολεύκων στη θέση «1».

Ο Ολυμπιακός πήρε μια ακόμη νίκη απέναντι στην Μπάγερν, σε ένα παιχνίδι στο οποίο έχει πράγματα να κρατήσει, αλλά και αρκετά να πετάξει.

Το πρώτο πράγμα που είναι για πέταμα είναι η άμυνα στο πρώτο ημίχρονο. Η Μπάγερν έβρισκε διαρκώς τρόπο να τιμωρεί κάθε λάθος του Ολυμπιακού, ο οποίος δεν κατάφερε να περιορίσει τον Ομπστ και τον ΜακΚόρμακ. Παρόλα αυτά, η ποιότητα της ομάδας του Πειραιά είναι τέτοια που παρά την κακή άμυνα, το ημίχρονο έκλεισε στο 49-47.

Σε αυτό το διάστημα βέβαια έλαμψε ο Τάισον Γουόρντ. Ο Αμερικανός επέστρεψε στη δράση με όρεξη και έβγαλε ενέργεια σε κάθε φάση του, είτε αυτή ήταν στην άμυνα, είτε στην επίθεση. Σε μόλις 10 λεπτά ο Αμερικανός είχε 10 πόντους, 1 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 3 κλεψίματα. Ουσιαστικά ο Τάισον Γουόρντ έδωσε στον Ολυμπιακό την σπίθα που χρειαζόταν, ενώ έβαλε και τον κόσμο στο παιχνίδι.

Όπως είναι λογικό, το γεγονός πως ο Τάισον Γουόρντ δεν έπαιξε άλλο δημιούργησε απορίες. Αυτές βέβαια τις έλυσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας. «Ο Τάισον Γουόρντ επέστρεψε και ήταν εκπληκτικός στην δεύτερη περίοδο. Δεν ήθελα να το χρησιμοποιήσω άλλο γιατί έλειπε για έναν μήνα και του είπα πριν από το παιχνίδι ότι θα παίξει περισσότερο μόνο εάν είναι επείγον ή αν το παιχνίδι εξελίσσεται εύκολα».

Πάμε όμως στο δεύτερο ημίχρονο, εκεί όπου ο Νίκολα Μιλουτίνοφ πήρε μπάλες και έδειξε γιατί θεωρείται φέτος ο κορυφαίος σέντερ σε ολόκληρη την Ευρώπη. Γενικά ο Μιλουτίνοφ φέτος δημιουργεί μια ασφάλεια σε όλος όσο βρίσκεται στο παρκέ. Είχαμε γράψει άλλωστε για το πόσο έλειψε απέναντι στην Φενέρ και κόντρα στη Μπάγερν η οσκαρική στατιστική του έδειξε (για ακόμη μια φορά) το πόσο κομβικός είναι για το παιχνίδι του Ολυμπιακού.

Πάμε όμως σε έναν παίκτη που, όπως αναφέρουμε και στον τίτλο, είναι ευλογία να έχεις στο ρόστερ σου. Ο λόγος, φυσικά, για τον Σάσα Βεζένκοβ. Ο «Μέγας Αλέξανδρος» του Ολυμπιακού έκανε ό,τι ήθελε στο γήπεδο, σκόραρε αθόρυβα και ακατάπαυστα και τελείωσε το ματς με 25 πόντους και 35 βαθμούς στην αξιολόγηση.

Παίκτης μετρημένος, που ποτέ δεν θα πάρει προσπάθεια που δεν του αναλογεί, θα είναι πάντα στην κατάλληλη θέση για να κάνει την ζωή των συμπαικτών του πιο εύκολη, είναι χαρισματικός στο κομμάτι των ριμπάουντ και δεν φοβάται να βγει μπροστά όταν τα πράγματα ζορίζουν για την ομάδα του.

Για όσους έχουν όρεξη να θυμηθούν το παιχνίδι με την Μονακό στου Άμπου Ντάμπι, θα πούμε πως όλοι έχουν δικαίωμα σε μια κακή βραδιά, ακόμη και αν αυτή έρθει σε ημιτελικό Final Four. Μιλάμε άλλωστε για παίκτη που έχει βάλει 29 σε Τελικό. Ή εκείνο το παιχνίδι δεν μετράει;

Το να έχεις τον Σάσα Βεζένκοβ στην ομάδα σου είναι ευλογία. Τόσο για τον Γιώργο Μπαρτζώκα, όσο και για όλο τον οργανισμό του Ολυμπιακού, αλλά και τον κόσμο της ομάδας του Πειραιά. Για τους λάτρεις της στατιστικής, στα ευρωπαϊκά παιχνίδια του 2026 ο Σάσα Βεζένκοβ μετρά 24.3 πόντους, σουτάροντας με 76% στο δίποντο, 53.8% στο τρίποντο και 100% στις βολές, μαζεύει 6 ριμπάουντ, μοιράζει 2 ασίστ και συγκεντρώνει κατά μέσο όρο 30.6 βαθμούς στην αξιολόγηση. Όχι κι άσχημα θα έλεγε κανείς για έναν «μέτριο» παίκτη, όπως έχουμε διαβάσει κατά καιρούς. Αυτός ο «μέτριος» πάντως, έγινε ο κορυφαίος στην ιστορία του Ολυμπιακού σε PIR...

Πέραν της ευλογίας του να έχει ο Ολυμπιακός τον Σάσα Βεζένκοβ, υπάρχει και μια κατάρα την οποία πρέπει να λύσουν στον Πειραιά. Πρόκειται για την κατάρα στον άσσο.

Αρχικά η τεράστια ατυχία με τον Κίναν Έβανς. Μετά ο Φρανκ Νιλικίνα που έχει χάσει 5 παιχνίδια (7 είναι κανονικά αλλά στην πρώτη διαβολοβδομάδα μόλις είχε έρθει στον Ολυμπιακό). Ευτυχώς ο Τόμας Γουόκαπ, πέραν των 3 αγώνων που έχασε στο ξεκίνημα της σεζόν δεν έχει μείνει εκτός από κάποιο άλλο παιχνίδι. Αυτό που ήρθε κι έδεσε όμως ήταν ο τραυματισμός του Μόντε Μόρις.

Ευτυχώς ο Αμερικανός δεν τραυματίστηκε σοβαρά και θα λείψει για περίπου ένα μήνα, πράγμα που σημαίνει πως στα μέσα Φλεβάρη θα είναι πίσω και θα μπορέσει (στην θεωρία) να ενισχύσει τον Ολυμπιακό στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας.

Όλα αυτά έχουν συμβεί σε μια σεζόν και σε μια θέση στον Ολυμπιακό, ο οποίος στην Καρδίτσα θα παίξει με μόλις 1 πλέι μέικερ, καθώς διαθέσιμος είναι μοναχά ο Τόμας Γουόκαπ. Και ευτυχώς που ο Θωμάς φέτος δείχνει να είναι καλά, γιατί άμα πάθει κάτι κι εκείνος, ο Ολυμπιακός θα έχει τεράστιο πρόβλημα. Ας ελπίσουμε πως αυτή η κατάρα στην θέση «1» θα τελειώσει σύντομα, ώστε να δουλέψουν οι Ερυθρόλευκοι όπως πρέπει και να μπορέσουν να ανεβάσουν ρυθμούς στο τελικό κομμάτι της σεζόν.

Αυτά τα λίγα για την ώρα. Βέβαια δεν θα αργήσει η στιγμή που θα τα ξαναπούμε, καθώς ακολουθεί την Τετάρτη (14/1) το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Παρτίζαν. Μέχρι τότε, απολαύστε ξανά εσείς το Gazz Floor by Novibet...

ΥΓ. Ο Εβάν Φουρνιέ είναι κομβικός για τον Ολυμπιακό, ακόμη και σε παιχνίδια που δεν σκοράρει. Έχουμε εξηγήσει πως η παρουσία του βοηθά στην συνολική λειτουργία και ο ίδιος είναι ένας παίκτης που δεν έχει πρόβλημα να μην σκοράρει, αρκεί να κερδίσει η ομάδα του.

ΥΓ2. Τάισον Γουόρντ, πόσο έλειψες ρε φίλε;

ΥΓ3. Μια μεγάλη συνέντευξη ενός παλιού φίλου έρχεται στο Gazzetta την ερχόμενη εβδομάδα. Οπότε, όπως λένε και στο χωριό μου, Stay Tuned παιδιά!