O Tόμας Γουόκαπ προπονείται στη Νέα Υόρκη για τη νέα σεζόν (2026-27).

Μπορεί το όνομα του Τόμας Γουόκαπ να βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων αναφορικά με το μέλλον του στη EuroLeague, ωστόσο ο γκαρντ του Ολυμπιακού το έχει ρίξει στη σκληρή δουλειά ενόψει της απαιτητικής σεζόν που ακολουθεί.

Είναι γνωστό πως ο Γουόκαπ αποτελεί τον διακαή πόθο της Ντουμπάι BC έχοντας καταθέσει δύο φορές πρόταση στους «ερυθρόλευκους» με σκοπό την αποδέσμευση του παίκτη με αμφότερες να έχουν απορριφθεί. Παράλληλα, ο παίκτης, που έχει συμβόλαιο μέχρι και το καλοκαίρι του 2027 υπολογίζεται από τους πρωταθλητές Ευρώπης ως από τα πιο σημαντικά κομμάτια στο παζλ του σχεδιασμού της νέας σεζόν, ενώ η τιμή της «απελευθέρωσής» του έχει ορισεί στα 3 εκατομμύρια Ευρώ από τον Ολυμπιακό.

Ο Γουόκαπ παραμένει ανεπηρέαστος από τις εξελίξεις γύρω από το μέλλον του και συνεχίζει την προετοιμασία του, καθώς βρίσκεται στη Νέα Υόρκη και συγκεκριμένα στο Μπρούκλιν όπου πραγματοποιεί τις ατομικές του προπονήσεις για να είναι έτοιμος στο ξεκίνημα της σεζόν.