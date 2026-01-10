Ο Σάσα Βεζένκοβ έγινε ο κορυφαίος σε αξιολόγηση στην ιστορία του Ολυμπιακού!

Βεζένκοβ: Έγινε ο κορυφαίος σε αξιολόγηση στην ιστορία του Ολυμπιακού!
Ο Ολυμπιακός ξεπέρασε το εμπόδιο της Μπάγερν στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με τον Σάσα Βεζένκοβ να γράφει ιστορία ως ο κορυφαίος παίκτης στην ιστορία των «ερυθρόλευκων» στη EuroLeague σε συνολική αξιολόγηση.
Με τις 35 μονάδες που συγκέντρωσε στο σύστημα αξιολόγησης στον αγώνα με τους Βαυαρούς, ο Βούλγαρος φόργουορντ έφτασε τους 3.661 βαθμούς αξιολόγησης με τη φανέλα του Ολυμπιακού και έμεινε πρώτος στη σχετική λίστα στην ιστορία των Πειραιωτών στη διοργάνωση.
Ο Σάσα Βεζένκοβ ξεπέρασε τους 3.622 βαθμούς αξιολόγησης (PIR) του Γιώργου Πρίντεζη και έγινε ο κορυφαίος παίκτης στην ιστορία των «ερυθρολεύκων» στην EuroLeague σε συνολική αξιολόγηση. Μάλιστα, ο Βεζένκοβ, για να φτάσει σε αυτόν τον αριθμό, χρειάστηκε 128 λιγότερα παιχνίδια από τον Πρίντεζη.
Ο Βεζένκοβ, στα 221 παιχνίδια με τη φανέλα του Ολυμπιακού, έχει αναδειχθεί 16 φορές MVP της αγωνιστικής, τέσσερις φορές MVP του μήνα, MVP της σεζόν 2022-/23 και MVP των Playoffs του 2025.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.