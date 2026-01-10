Ο Σάσα Βεζένκοβ έγινε ο κορυφαίος σε αξιολόγηση στην ιστορία του Ολυμπιακού!

Ο Σάσα Βεζένκοβ έγινε ο κορυφαίος παίκτης στην ιστορία του Ολυμπιακού στη EuroLeague σε συνολική αξιολόγηση, με τις 35 μονάδες που συγκέντρωσε στο PIR κόντρα στην Μπάγερν.

Ο Ολυμπιακός ξεπέρασε το εμπόδιο της Μπάγερν στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με τον Σάσα Βεζένκοβ να γράφει ιστορία ως ο κορυφαίος παίκτης στην ιστορία των «ερυθρόλευκων» στη EuroLeague σε συνολική αξιολόγηση.

Με τις 35 μονάδες που συγκέντρωσε στο σύστημα αξιολόγησης στον αγώνα με τους Βαυαρούς, ο Βούλγαρος φόργουορντ έφτασε τους 3.661 βαθμούς αξιολόγησης με τη φανέλα του Ολυμπιακού και έμεινε πρώτος στη σχετική λίστα στην ιστορία των Πειραιωτών στη διοργάνωση.

Ο Σάσα Βεζένκοβ ξεπέρασε τους 3.622 βαθμούς αξιολόγησης (PIR) του Γιώργου Πρίντεζη και έγινε ο κορυφαίος παίκτης στην ιστορία των «ερυθρολεύκων» στην EuroLeague σε συνολική αξιολόγηση. Μάλιστα, ο Βεζένκοβ, για να φτάσει σε αυτόν τον αριθμό, χρειάστηκε 128 λιγότερα παιχνίδια από τον Πρίντεζη.

Ο Βεζένκοβ, στα 221 παιχνίδια με τη φανέλα του Ολυμπιακού, έχει αναδειχθεί 16 φορές MVP της αγωνιστικής, τέσσερις φορές MVP του μήνα, MVP της σεζόν 2022-/23 και MVP των Playoffs του 2025.