Ο Ολυμπιακός είδε και πάλι το ΣΕΦ να «παγώνει» με τον τραυματισμό του Μόντε Μόρις, αλλά οφείλει με τις αρχές του μπάσκετ του να προχωρήσει, όπως όλα αυτά τα χρόνια. Γράφει, ο Δημήτρης Οικονόμου.

Για ακόμα ένα παιχνίδι, οι φίλοι του Ολυμπιακού έφτασαν στο ΣΕΦ έχοντας μεγάλη... δίψα να δουν την ομάδα τους. Οι νίκες σε Μπολόνια και Telekom Center, ο ερχομός του Ταϊρίκ Τζόουνς που μπήκε στη 12άδα.

Για ακόμα μια φορά, είναι αναγκασμένοι να φύγουν από το ΣΕΦ με ένα «γαμώτο». Όχι, φυσικά δε συγκρίνουμε σε καμία περίπτωση τα όσα συνέβησαν τη βραδιά που τραυματίστηκε ο Κίναν Έβανς, αλλά η λέξη «κατάρα» πρέπει να ακούστηκε συγχρονισμένα από όσους βρισκόταν στο ΣΕΦ και όσους έβλεπαν το παιχνίδι με την Μπάγερν από την τηλεόραση.

Λέγαμε πως ο Ολυμπιακός, με την απόκτηση και του Ταϊρίκ Τζόουνς, έχει πλέον δύο ισάξιες πεντάδες στο παρκέ, συν τις έξτρα λύσεις του και περιμέναμε όλοι πλέον να τις δούμε. Ο Μόντε Μόρις ήταν αυτός που έπρεπε να βρει τον ρυθμό και τα πατήματά του. Αυτός που έλεγε από μόνος του ότι δε βρίσκεται στο 100%, γνωρίζοντας καλύτερα από κάθε άλλον το σώμα του. Να δούμε το πόσο θα μείνει έξω και πόσο πίσω θα τον πάει όλο αυτό, αλλά το μόνο σίγουρο είναι πως ο Ολυμπιακός δε λέει να ησυχάσει από τους τραυματισμούς ούτε φέτος!

Ο Γουόρντ είναι υπεραπαραίτητος και το αποδεικνύει

Λογικό η συζήτηση να περιστραφεί γύρω από τον Μόρις πλέον. Ο Ολυμπιακός θα την «καθάριζε» τη δουλειά εύκολα ή δύσκολα με τους Βαυαρούς. Η κακή του αμυντική εικόνα, δεν του έδινε το δικαίωμα να τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο, απέναντι σε μία από τις χειρότερες ομάδες της λίγκας στο κομμάτι αυτό. Την ώρα που ο Ντόρσεϊ, παραδόξως, δεν μπήκε με το πόδι... κολλημένο στο γκάζι.

Τα ψηλά σχήματα με τον Φόιγκντμαν στο «4» απενεργοποίησαν για ένα ημίχρονο ένα μεγάλο όπλο του Ολυμπιακού, το επιθετικό ριμπάουντ. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν 3 στο ημίχρονο και πήραν 5 σε 8 λεπτά στην 3η περίοδο. Παράγοντας Μιλουτίνοφ, άλλωστε. Ο κορυφαίος στην Ευρώπη.

Ο Γουόρντ άναψε τις μηχανές, πάτησε το τούρμπο. Από το καλοκαίρι λέγαμε για πόσο σπουδαίο φιτ είναι. Άμυνες προσωπικές, άμυνες στο close out, τρανζίσιον, ενέργεια, σκορ και δημιουργία από το πλάι. Ναι, ο Παπανικολάου το κέρδισε με το σπαθί του και δικαιούται να βρίσκεται στην πρώτη πεντάδα, αλλά ο Ολυμπιακός χρειάζεται και τον Γουόρντ για να μοιράζεται τη θέση και να παίζει με το σχήμα Φουρνιέ και Ντόρσεϊ όταν χρειαστεί ένα επιθετικό ξέσπασμα.

Να συνεχίσει να δουλεύει απερίσπαστος...

Το σημείωμα θα είχε εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα, οριακά δηκτικό, αν δε συνέβαινε αυτό με τον Μόρις, με τον Μπαρτζώκα να τονίζει πως πιθανότατα πρόκειται για βαρύ διάστρεμμα. Για τον Ολυμπιακό θα ήταν μια καλή ευκαιρία να χτίσει ένα σερί και να βάλει ένα φρένο σε όλα τα εξωαγωνιστικά και τα μεταγραφικά, Ιανουάριο μήνα.

Ακόμα και τώρα, οι «ερυθρόλευκοι» πρέπει να σκύψουν το κεφάλι και να δουλέψουν για να πιάσουν το peak τους όταν πρέπει. Έχουν το know how ως οργανισμός να κερδίσουν το χαμένο έδαφος βαθμολογικά. Το πόσα ζητήματα θα λύσει ο Ταϊρίκ Τζόουνς, το έχουμε συζητήσει επανειλημμένως.

Η άμυνα με αλλαγές και η ενέργεια της δεύτερης πεντάδας, τώρα που επέστρεψε και ο Γουόρντ. Να δώσουμε το δίκιο στον Μπαρτζώκα εδώ για τη χρησιμοποίηση του Χολ. Άπαντες περίμεναν να δουν τον Τζόουνς πρώτη φορά στο παρκέ με τα «ερυθρόλευκα», αλλά ο κόουτς όφειλε να επιβραβεύσει έναν παίκτη για την καλή του εικόνα στην Πόλη και να μην τον περιορίσει ως τρίτο στην ιεραρχία, από τη στιγμή που ο Τζόουνς είχε μία προπόνηση.

Τα περισσότερα κομμάτια του παζλ έχουν επιστρέψει. Ο Μόρις αναμενόταν να γίνει πολύ σημαντικό σε αυτό που έχει οραματιστεί ο Μπαρτζώκας. Θα αργήσει να συμβεί δυστυχώς. Αλλά αν υπάρχει ένα γνώρισμα που έχει ο Ολυμπιακός, είναι το μπάσκετ του. Αυτό που καταθέτει στο παρκέ ακόμα και με τις απουσίες του, είναι φανερό και στο αγύμναστο μάτι πως αποτελεί ταυτότητά του. Στα δικά του μπασκετικά «fundamentals» θα ψάξει για να το ξεπεράσει και αυτό.

«Οι παίκτες παίζουν συνεχόμενα λεπτά και αυτός ο τραυματισμός ήταν από μόνος του, δεν πάτησε σε άλλο πόδι. Ο Γουόρντ επέστρεψε, ο ΜακΚίσικ θα επιστρέψει προσεχώς και ο Τζόουνς θα παίξει στα επόμενα ματς. Σημαντικό είναι να μείνουμε υγιείς» απάντησε ο Μπαρτζώκας. Ο Ολυμπιακός έχει φτιάξει ένα μεγάλο και βαθύ ρόστερ και θα προσπαθήσει να καλύψει, όσο είναι δυνατό, τα στοιχεία που θα του έδινε ο Αμερικανός.

Μιλάμε, άλλωστε, για μια ομάδα που μοίρασε 28 ασίστ, χωρίς καμία από αυτές να προέρχεται από τα χέρια του Αμερικανού, σε ένα βράδυ που δεν έπιασε το peak της. Το σημαντικότερο είναι τη δεδομένη χρονική στιγμή να συνεχίσει να βελτιώνεται και να κερδίζει. Και σήμερα ήταν ξανά βελτιωμένος και καλός, από το 15' και έπειτα.

Κυρίως, να βρει την απαιτούμενη ισορροπία στις δύο πλευρές του παρκέ. Η παρουσία του Γουόρντ και του Τζόουνς θα του δώσει πολλά για να βελτιώσουν τους αμυντικούς του δείκτες, αφού μπροστά φαίνεται πως τη βρίσκει την άκρη. Τη βρήκε ακόμα και σήμερα, με τον Ντόρσεϊ να κινείται στα ρηχά για ένα ημίχρονο.

Κατάρα. Θα περάσει και αυτό...

ΥΓ: Ο Ολυμπιακός έχει το καλύτερο δίδυμο ριμπάουντερ στη λίγκα και κερδίζει έξτρα κατοχές από αυτό. Αν ο Γουόρντ τις αυξήσει μέσω αυτών που δίνει από την άμυνα, τέτοιες βραδιές θα τις «καθαρίζει» πολύ εύκολα.

ΥΓ1: Στην Πόλη σούταρε 5/23 τρίποντα. Ακόμα και στο Telekom Center δεν είχε κανείς... γενέθλια, τελειώνοντας με 10/31. Απόψε είχε 9/33. Ανεβάζει στροφές, βελτιώνεται διαρκώς. Δημιουργεί καλά σουτ αλλά δεν τα βάζει.

ΥΓ2: Ο Παπανικολάου είναι η ψυχή αυτής της ομάδας. Πραγματικά πολύ δύσκολο για τον κόουτς να μοιραστούν τα λεπτά με τον Γουόρντ και όλοι μαζί να χωρέσουν μαζί με τους Φουρνιέ - Ντόρσεϊ.

ΥΓ3: Στα επόμενα τρία παιχνίδια ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει ομάδες που έχουν επίσης ζητήματα τραυματισμών και όχι μόνο (βλέπε Παρτίζαν). Αν καταφέρει να κάνει το 3/3 και χωρίς τον Μόρις, τότε θα είναι για τα καλά στη συζήτηση ακόμα και για πλεονέκτημα!