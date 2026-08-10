Ο Εβάν Φουρνιέ απολαμβάνει τις διακοπές του μαζί με την οικογένειά του στη λίμνη Κόμο της Ιταλίας.

Αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της προετοιμασίας του Ολυμπιακού, με τους παίκτες της ομάδας, να απολαμβάνουν τις τελευταίες τους ελεύθερες μέρες. Ο σούπερ σταρ των «ερυθρόλευκων», Εβάν Φουρνιέ, μετά τις διακοπές του στη νησιωτική Ελλάδα, πήγε στην Ιταλία.

Ο Γάλλος μαζί με τη σύζυγό του και τα παιδιά του, βρέθηκε στη λίμνη Κόμο, απολαμβάνοντας ποιοτικό χρόνο με την οικογένειά του. Φωτογραφίες και βίντεο από αυτό το ταξίδι, ανέβασε η σύζυγός του, Λάουρα.