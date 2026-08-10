Φουρνιέ: Διακοπές με την οικογένειά του στη λίμνη Κόμο
Αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της προετοιμασίας του Ολυμπιακού, με τους παίκτες της ομάδας, να απολαμβάνουν τις τελευταίες τους ελεύθερες μέρες. Ο σούπερ σταρ των «ερυθρόλευκων», Εβάν Φουρνιέ, μετά τις διακοπές του στη νησιωτική Ελλάδα, πήγε στην Ιταλία.
Ο Γάλλος μαζί με τη σύζυγό του και τα παιδιά του, βρέθηκε στη λίμνη Κόμο, απολαμβάνοντας ποιοτικό χρόνο με την οικογένειά του. Φωτογραφίες και βίντεο από αυτό το ταξίδι, ανέβασε η σύζυγός του, Λάουρα.
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