Ο Ολυμπιακός πρόσθεσε άλλη μια νίκη στην Euroleague κερδίζοντας την Μπάγερν στο ΣΕΦ, ωστόσο η επίδραση του Τάισον Γουορντ στο παιχνίδι της ομάδας είναι εντυπωσιακή.

Ο Ολυμπιακός έκανε τη δουλειά με την Μπάγερν στο ΣΕΦ για την 21η αγωνιστική της Euroleague, αξιοποιώντας την συμπαγή άμυνα και το παιχνίδι με τους ξεκάθαρους ρόλους στην επίθεση, ωστόσο αν υπάρχει κάτι που κρατάει κανείς από το συγκεκριμένο ματς είναι η επίδραση του Τάισον Γουόρντ!

Ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ των «ερυθρολεύκων» καθόρισε το παιχνίδι με την παρουσία του στη δεύτερη περίοδο, όπου επιστρέφοντας μετά από μακρά απουσία (ενός μήνα και πλέον, καθώς τραυματίστηκε στις 10 Δεκεμβρίου έχοντας διαγνωστεί με οστικό οίδημα πρόσθιας μοίρας έξω κνημιαίου κονδύλου) φρόντισε να «δέσει» την άμυνα και να... απογειώσει την επίθεση.

Σε 10 αγωνιστικά λεπτά έκανε τα πάντα όσον αφορά την αποτύπωση της στατιστικής (είχε 10 πόντους, 1 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 3 κλεψίματα). Αυτά ήταν όμως όσα διαβάζει κανείς στην στατιστική απεικόνιση, υπάρχουν και άλλα που δεν τα βλέπεις.

Όπως η μεγάλη ενέργεια στην άμυνα, η αποφασιστικότητα του στις διεκδικούμενες μπάλες (τις λεγόμενες 50-50) και η βοήθεια που έδινε αμυντικά όποτε χρειάστηκε είχαν ως αποτέλεσμα να δώσει μια προστιθέμενη αξία στην ομάδα του εμπνέοντας και τους συμπαίκτες του!

Η επιρροή του στο παιχνίδι του Ολυμπιακού αποτυπώθηκε ξεκάθαρα σε άμυνα και επίθεση, γεγονός που διευκολύνει και τα αγωνιστικά πλάνα του Γιώργου Μπαρτζώκα, ο οποίος ξέρει πως έχει ένα «πυρηνικό όπλο» στα χέρια του.

Από κει και πέρα, η εξαιρετική παρουσία του Κώστα Παπανικολάου (είχε 10 πόντους, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο), επιβεβαίωσε για πολλοστή φορά τον ρόλο του ως απόλυτο σημείο αναφοράς της ομάδας, όταν πατάει παρκέ.

Είναι ίσως το τελευταίο τρανταχτό παράδειγμα αθλητή, που θα αγωνιστεί στο υψηλό επίπεδο, είτε είναι εύκολο, είτε δύσκολο ένα παιχνίδι και όση ώρα θα μείνει στο παρκέ δεν θα... κλέψει, αλλά θα παίξει στο 100% σε άμυνα και επίθεση.

Μιλουτίνοφ και Βεζένκοφ: Οι σταθερές αξίες

Τεράστια είναι η συνεισφορά του Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ο Σέρβος σέντερ με 14 πόντους, 8 ριμπάουντ και 2 ασίστ, έδωσε την απαραίτητη ισορροπία στη ρακέτα, ελέγχοντας απόλυτα το «ζωγραφιστό» και προσφέροντας επιθετική αξιοπιστία στο χαμηλό ποστ.

Από την ανάλυση της επικράτησης του Ολυμπιακού δεν μπορεί να μείνει εκτός ο ηγέτης της ομάδας Σάσα Βεζένκοφ. Ο παίκτης που σκοράρει με μεγάλη ευκολία χωρίς καν να ντριμπλάρει, ένα χάρισμα που δεν το διαθέτει άλλος παίκτης στην Ευρώπη.

Ο Βεζένκοφ τελείωσε τον αγώνα με 25 πόντους, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο, αποτελώντας το σημείο αναφοράς στην επιθετική λειτουργία της ομάδας, δίνοντας λύσεις είτε μέσα από προσωπικές ενέργειες είτε μέσα από τη δημιουργία.

Η μοναδική σκιά της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Μπάγερν έχει να κάνει με τον τραυματισμό του Μόντε Μόρις που «πονοκεφαλιάζει» τον Γιώργο Μπαρτζώκα. Ο Αμερικανός γκαρντ αποκτήθηκε για να φέρει ηρεμία, δημιουργία και σκληράδα στην περιφέρεια, προσθέτοντας ποιότητα στο κομμάτι της οργάνωσης του παιχνιδιού, που αποτελούσε αχίλλειο πτέρνα για τους «ερυθρόλευκους».

Το διάστημα της απουσίας του δημιουργεί αναπόφευκτα ένα κενό, το οποίο θα κληθεί ο Έλληνας τεχνικός να το καλύψει μέσα από τους γκαρντ που έχει στη διάθεση του.

