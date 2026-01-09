Ολυμπιακός: Αλλαγή ημερομηνίας στο ματς με Μονακό
Η Μονακό ενημέρωσε μέσα από τα social media πως το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό άλλαξε ημερομηνία και αντί για 13/3 θα διεξαχθεί στις 12/3.
Η εν λόγω αλλαγή αποφασίστηκε από την EuroLeague λόγω του αγώνα του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσε, ο οποίος ορίστηκε για τις 17/3.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μονακό:
Νέα ημερομηνία: Πέμπτη 12 Μαρτίου – 7 μ.μ. (ώρα Μονακό)
Η EuroLeague αποφάσισε μονομερώς να αλλάξει την ημερομηνία του αγώνα που είχε αρχικά προγραμματιστεί για την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026, μεταφέροντάς τον στην Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026, λόγω της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε που είναι προγραμματισμένη για τις 17 Μαρτίου.
Η AS Monaco Basketball κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διατηρηθεί η αρχική ημερομηνία, ωστόσο με λύπη μας διαπιστώσαμε ότι οι προσπάθειες αυτές δεν είχαν αποτέλεσμα.
