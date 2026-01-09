Το Μονακό - Ολυμπιακός άλλαξε ημερομηνία, με την ομάδα του Πριγκιπάτου να ανακοινώνει πως θα διεξαχθεί στις 12/3 και όχι στις 13/3.

Η Μονακό ενημέρωσε μέσα από τα social media πως το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό άλλαξε ημερομηνία και αντί για 13/3 θα διεξαχθεί στις 12/3.

Η εν λόγω αλλαγή αποφασίστηκε από την EuroLeague λόγω του αγώνα του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσε, ο οποίος ορίστηκε για τις 17/3.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μονακό:

Νέα ημερομηνία: Πέμπτη 12 Μαρτίου – 7 μ.μ. (ώρα Μονακό)

Η EuroLeague αποφάσισε μονομερώς να αλλάξει την ημερομηνία του αγώνα που είχε αρχικά προγραμματιστεί για την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026, μεταφέροντάς τον στην Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026, λόγω της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε που είναι προγραμματισμένη για τις 17 Μαρτίου.

Η AS Monaco Basketball κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διατηρηθεί η αρχική ημερομηνία, ωστόσο με λύπη μας διαπιστώσαμε ότι οι προσπάθειες αυτές δεν είχαν αποτέλεσμα.