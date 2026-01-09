Ολοκληρώθηκε η παραχώρηση του Κώστα Αντετοκούνμπο στον Άρη με τη μορφή δανεισμού.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε πως ολοκληρώθηκε η παραχώρηση του Κώστα Αντετοκούνμπο υπό τη μορφή δανεισμού στον Άρη ως το τέλος της φετινής σεζόν.

Όπως σας είχε ενημερώσει το Gazzetta, ο Αντετοκούνμπο ήθελε να συνεχίσει την καριέρα του στο Nick Galis Hall γνωρίζοντας ότι δεν θα έχει απλά χρόνο συμμετοχής αλλά και σημαντικό ρόλο στην ομάδα και απλά απέμενε η τυπική διαδικασία και από τις δύο πλευρές μετά και το πέρας της αναμέτρησης των «κίτρινων» με την Μανρέσα για το EuroCup.