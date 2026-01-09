Ορίστηκε από τη EuroLeague η ημερομηνία για το Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε που είχε αναβληθεί.

Η EuroLeague όρισε τη νέα ημερομηνία για την εντός έδρας αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε της 14ης αγωνιστικής.

Η εξ’ αναβολής αναμέτρηση προγραμματίστηκε για τις 17 Μαρτίου (21:15) σύμφωνα με την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Υπενθυμίζουμε ότι ο αγώνας είχε αναβληθεί κατόπιν απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ιωάννη Βρούτση, έπειτα από σχετική ενημέρωση της Πολιτικής Προστασίας, λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που επικρατούσαν εκείνη την ημέρα στην Αττική.