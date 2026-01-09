Ολυμπιακός: Δηλώθηκε ο Τζόουνς στο ρόστερ της Stoiximan GBL
Όπως αναμενόταν, ο Ταϊρίκ Τζόουνς δηλώθηκε από τον Ολυμπιακό στη λίστα των ξένων της Stoiximan GBL. Το πρόσφατο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού έκανε την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα την Πέμπτη, μια μέρα πριν από την αναμέτρηση με την Μπάγερν για την 21η αγωνιστική της EuroLeague.
Με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να τονίζει πως ιδανικά θα ήθελε να τον δει να κάνει το ντεμπούτο του την Κυριακή (13:00) απέναντι στην Καρδίτσα. Ο Τζόουνς πήρε τη θέση του Σέιμπεν Λι, που μετακόμισε στην Εφές και έτσι ο Ολυμπιακός έκανε την αλλαγή στο ρόστερ για το ελληνικό πρωτάθλημα.
Οι ξένοι του Ολυμπιακού στην Stoiximan GBL: Φρανκ Νιλικίνα, Τάισον Γουόρντ, Μόντε Μόρις, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ, Εβάν Φουρνιέ, Ταϊρίκ Τζόουνς.
