Ο Ταϊρίκ Τζόουνς αναμένεται να συμπεριληφθεί στη 12άδα της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Μπάγερν.

Ο Ολυμπιακός, φιλοξενεί τη Μπάγερν Μονάχου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, για την 21η αγωνιστική της EuroLeague, με στόχο την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα.

Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από την εκτός έδρας ήττα από τη Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη, στο πρώτο παιχνίδι της «διαβολοβδομάδας», ενώ είχε προηγηθεί με μεγάλο διπλό απέναντι στον Παναθηναϊκό. Από την άλλη πλευρά, η Μπάγερν Μονάχου βρίσκεται σε καλό φεγγάρι, μετρώντας δύο συνεχόμενες νίκες κόντρα σε Μπασκόνια και Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας επιβεβαίωσε πως ο Νίκολα Μιλουτίνοφ θα επιστρέψει στη δράση για τον Ολυμπιακό, εκεί όπου μπορεί να έχει δίπλα του και τον Ταϊρίκ Τζόουνς. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού έκανε την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα και αναμένεται να είναι στη 12άδα της αναμέτρησης και να κάνει το ντεμπούτο του με τα «ερυθρόλευκα».