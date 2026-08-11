Ο Φρανκ Νιλικίνα μέσω μίας ανάρτησης στο Instagram, αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό.

Ανάμεσα στους παίκτες που έχουν αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό το τρέχον καλοκαίρι, είναι ο Φρανκ Νιλικίνα. Ο Γάλλος γκαρντ που είχε γίνει κάτοικος Πειραιά τον χειμώνα του 2025, μετά από μία σεζόν αποχώρησε.

Μέσω μίας ανάρτησης στα social media, ο Νιλικίνα αποχαιρέτησε τους «ερυθρόλευκους». Ανέβασε πολλές φωτογραφίες από τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ενώ έγραψε ότι είναι ευγνώμων για τα όσα έζησε.

Η ανάρτηση του Νιλικίνα

«Ευγνώμων για κάθε στιγμή. Σε ευχαριστώ Ολυμπιακέ για μια θρυλική σεζόν. Η αποστολή συνεχίζεται».