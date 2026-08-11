Ολυμπιακός: Το «αντίο» του Φρανκ Νιλικίνα
Ανάμεσα στους παίκτες που έχουν αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό το τρέχον καλοκαίρι, είναι ο Φρανκ Νιλικίνα. Ο Γάλλος γκαρντ που είχε γίνει κάτοικος Πειραιά τον χειμώνα του 2025, μετά από μία σεζόν αποχώρησε.
Μέσω μίας ανάρτησης στα social media, ο Νιλικίνα αποχαιρέτησε τους «ερυθρόλευκους». Ανέβασε πολλές φωτογραφίες από τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ενώ έγραψε ότι είναι ευγνώμων για τα όσα έζησε.
Η ανάρτηση του Νιλικίνα
«Ευγνώμων για κάθε στιγμή. Σε ευχαριστώ Ολυμπιακέ για μια θρυλική σεζόν. Η αποστολή συνεχίζεται».
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