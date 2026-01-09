Άταμαν: «Έλεγαν στα social media πως είμαι Τούρκος και πρέπει να φύγω από την Ελλάδα»

Ο Έργκιν Άταμαν, σχολίασε στη συνέντευξη τύπου, την επίθεση που δέχτηκε στα social media σχετικά με τη χώρα του, αναφέροντας πως του έλεγαν να φύγει από την Ελλάδα διότι είναι Τούρκος.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Βίρτους με 84-71 στο «Telekom Center Athens», στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Αναλυτικά ο Έργκιν Άταμαν ανέφερε:

«Είδα στα social media πως κάποιοι μου επιτέθηκαν, ειδικά για τη χώρα μου. Έλεγαν πως είμαι Τούρκος και πρέπει να φύγω από την Ελλάδα. Είμαι περήφανος που είμαι Τούρκος, αγαπάω την Ελλάδα, την Αθήνα, τον Παναθηναϊκό. Είμαι εδώ για τις επιτυχίες. Για αυτό δείχνω τις γροθιές μου στην αρχή του αγώνα. Πρέπει οι οπαδοί, η ομάδα, η διοίκηση να είναι ενωμένοι και τότε θα φτάσουμε τους μεγάλους στόχους. Ποτέ δεν παρατάμε τους μεγάλους στόχους».