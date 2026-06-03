Ο Τσέντι Όσμαν άφησε τις αιχμές του στο ημίχρονο του Game 1 του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό για τις βολές στην αναμέτρηση.

Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έχουν ξεκινήσει τη... μάχη των τελικών της Stoiximan GBL με τους Πειραιώτες να έχουν το πλεονέκτημα της έδρας.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα μπήκε στα αποδυτήρια με διψήφιο προβάδισμα (42-30) για τη συνέχεια του Game 1. O Tσέντι Όσμαν ήταν από τους πιο επιδραστικούς παίκτες για την ομάδα του Εργκίν Άταμαν με 9 πόντους και 1 ασίστ σε 16:34 που είχε αγωνιστεί μέχρι εκείνο το σημείο.

Μάλιστα, στην ανάπαυλα στις δηλώσεις που παραχώρησε στην ΕΡΤ αναφέρθηκε στη διαιτησία του αγώνα: «Δεν νομίζω ότι ήμασταν τόσο κακοί στο πρώτο ημίχρονο, ειδικά στην άμυνα. Έβαλαν αρκετά τυχερά σουτ, τα οποία θα μπορούσαμε να τα σταματήσουμε. Προφανώς, θα βοηθούσε αν παίρναμε κάποιες ελεύθερες βολές να μείνουμε στο ματς. Πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε επιθετικά και να προσπαθήσουμε να πάμε στη γραμμή των βολών αν μπορούμε».