Τραγικά ήταν τα ποσοστά του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στο ημίχρονο του πρώτου τελικού, όντας ο αρνητικός πρωταγωνιστής της ομάδας του.

Ο Αμερικανός φόργουορντ πραγματοποίησε άσχημη εμφάνιση στο πρώτο μισό του Game 1 των φετινών τελικών στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Συγκεκριμένα ήταν πολύ άστοχος στα σουτ εντός παιδιάς, κάτι που στοίχισε στον Παναθηναϊκό με αποτέλεσμα να βρεθεί πίσω στο σκορ με 12 πόντους διαφορά.

Ο Χέιζ-Ντέιβις αγωνίστηκε 16:28 στο πρώτο ημίχρονο και σε αυτό το διάστημα έμεινε στο «μηδέν» έχοντας 0/8 εντός παιδιάς, εκ των οποίων 0/5 δίποντα και 0/3 τρίποντα!

Το μοναδικό θετικό στοιχείο στην στατιστική του ήταν τα δύο κλεψίματα που είχε κάνει.