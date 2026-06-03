Ο Ταϊρίκ Τζόουνς πραγματοποίησε εντυπωσιακό κάρφωμα, λίγο πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, ξεσηκώνοντας το ΣΕΦ.

Μία από τις πιο εντυπωσιακές φάσεις του αγώνα πραγματοποίησε ο ΤαϊρίκΤζόουνς στον πρώτο τελικό, μεταξύ του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό.

Συγκεκριμένα ο Αμερικανός σέντερ των «ερυθρολεύκων» συνεργάστηκε άψογα με τον Εβάν Φουρνιέ και... απογειώθηκε στο καλάθι των «πρασίνων», χαρίζοντας μία από τις πιο εντυπωσιακές φάσεις της αναμέτρησης.