Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Η εντυπωσιακή «απογείωση» του Τζόουνς
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Ο Ταϊρίκ Τζόουνς πραγματοποίησε εντυπωσιακό κάρφωμα, λίγο πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, ξεσηκώνοντας το ΣΕΦ.
Μία από τις πιο εντυπωσιακές φάσεις του αγώνα πραγματοποίησε ο ΤαϊρίκΤζόουνς στον πρώτο τελικό, μεταξύ του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό.
Συγκεκριμένα ο Αμερικανός σέντερ των «ερυθρολεύκων» συνεργάστηκε άψογα με τον Εβάν Φουρνιέ και... απογειώθηκε στο καλάθι των «πρασίνων», χαρίζοντας μία από τις πιο εντυπωσιακές φάσεις της αναμέτρησης.
Δείτε τη φάση:
@Photo credits: INTIME, INTIME SPORTS / ΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
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