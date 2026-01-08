«Τρελαμένος» ο Λεσόρ με τον κόσμο του Παναθηναϊκού: Τραγούδησε το «βουντού-βουντού», αρπάζοντας τον φροντιστή!

Ο Ματίας Λεσόρ πανηγύρισε με τη ψυχή του κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Βίρτους, τραγουδώντας το «βουντού-βουντού» μαζί με τον φροντιστή των «πράσινων»!

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα μετά τις δύο σερί εντός έδρας ήττες από τον Ολυμπιακό και την Αρμάνι, επικρατώντας της Βίρτους με 84-71 στο Telekom Athens Center.

Οι Ρισόν Χολμς (16 π., 9 ριμπ.) και Κέντρικ Ναν (21 π.) έκαναν τη διαφορά για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν, η οποία έβγαλε αντίδραση χάρη στην εξαιρετική της άμυνα απέναντι στη Βίρτους, που είχε 20 άστοχα τρίποντα.

Στο μεταξύ, ο Ματίας Λεσόρ πανηγύρισε με τη ψυχή του κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Βίρτους! Ο σέντερ των «πράσινων», ο οποίος παραμένει εκτός δράσης, τραγούδησε το «βουντού-βουντού», αρπάζοντας τον φροντιστή και στη συνέχεια τον αγκάλιασε!

