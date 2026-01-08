Παναθηναϊκός: «Τρελαμένος» ο Λεσόρ, τραγούδησε το «βουντού-βουντού»

Ευτυχία Οικονομίδου
«Τρελαμένος» ο Λεσόρ με τον κόσμο του Παναθηναϊκού: Τραγούδησε το «βουντού-βουντού», αρπάζοντας τον φροντιστή!
Ο Ματίας Λεσόρ πανηγύρισε με τη ψυχή του κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Βίρτους, τραγουδώντας το «βουντού-βουντού» μαζί με τον φροντιστή των «πράσινων»!

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα μετά τις δύο σερί εντός έδρας ήττες από τον Ολυμπιακό και την Αρμάνι, επικρατώντας της Βίρτους με 84-71 στο Telekom Athens Center.

Οι Ρισόν Χολμς (16 π., 9 ριμπ.) και Κέντρικ Ναν (21 π.) έκαναν τη διαφορά για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν, η οποία έβγαλε αντίδραση χάρη στην εξαιρετική της άμυνα απέναντι στη Βίρτους, που είχε 20 άστοχα τρίποντα.

Στο μεταξύ, ο Ματίας Λεσόρ πανηγύρισε με τη ψυχή του κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Βίρτους! Ο σέντερ των «πράσινων», ο οποίος παραμένει εκτός δράσης, τραγούδησε το «βουντού-βουντού», αρπάζοντας τον φροντιστή και στη συνέχεια τον αγκάλιασε!

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     