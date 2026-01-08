«Τρελαμένος» ο Λεσόρ με τον κόσμο του Παναθηναϊκού: Τραγούδησε το «βουντού-βουντού», αρπάζοντας τον φροντιστή!

Παναθηναϊκός: «Τρελαμένος» ο Λεσόρ, τραγούδησε το «βουντού-βουντού»
Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα μετά τις δύο σερί εντός έδρας ήττες από τον Ολυμπιακό και την Αρμάνι, επικρατώντας της Βίρτους με 84-71 στο Telekom Athens Center.
Οι Ρισόν Χολμς (16 π., 9 ριμπ.) και Κέντρικ Ναν (21 π.) έκαναν τη διαφορά για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν, η οποία έβγαλε αντίδραση χάρη στην εξαιρετική της άμυνα απέναντι στη Βίρτους, που είχε 20 άστοχα τρίποντα.
Στο μεταξύ, ο Ματίας Λεσόρ πανηγύρισε με τη ψυχή του κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Βίρτους! Ο σέντερ των «πράσινων», ο οποίος παραμένει εκτός δράσης, τραγούδησε το «βουντού-βουντού», αρπάζοντας τον φροντιστή και στη συνέχεια τον αγκάλιασε!
- Πόσο «τρελαμένο» τον θες τον Λεσόρ με τον κόσμο του Παναθηναϊκού;— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) January 8, 2026
- ΝΑΙ!#paobc pic.twitter.com/pIvkivhAvl
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.