Ναν: «Η συγκέντρωσή μας ήταν στην άμυνα για 40 λεπτά»
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Βίρτους με 84-71 στο «Telekom Center Athens», στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της EuroLeague.
Στις δηλώσεις του, ο Κέντρικ Ναν αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης, εστίασε στο κομμάτι της συγκέντρωσης που έδειξε η ομάδα του, που ήταν αρκετή, προκειμένου να τους φέρει εκ νέου σε τροχιά θετικών αποτελσμάτων.
Αναλυτικά όσα είπε ο Κέντρικ Ναν:
«Η συγκέντρωσή μας ήταν στην άμυνα για 40 λεπτά και αυτό έκανα και εγώ. Ολοι έκαναν το βήμα παραπάνω, ήταν μια καλή αποτελεσματική ομαδική άμυνα.
Δουλεύω συνέχεια στο παιχνίδι μου. Σήμερα χρειαζόταν άμυνα. Προσπαθώ να δουλεύω και στο δεξί μου χέρι για να είμαι αποτελεσματικό και εκεί».
