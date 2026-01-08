EuroLeague: MVP της 20ής αγωνιστικής ο «καυτός» Ομπστ!

Newsroom
obst_mvp
Ο Αντρέας Ομπστ, αναδείχθηκε MVP της 20ής αγωνιστικής της EuroLeague, έπειτα από την τρομερή εμφάνιση που πραγματοποίησε κόντρα στην Μπασκόνια.

Η 20ή «στροφή» της EuroLeague, ολοκληρώθηκε, με τον Αντρέας Ομπστ, να αναδεικνύεται ο πολυτιμότερος της αγωνιστικής.

Πιο συγκεκριμένα ο Γερμανός γκαρντ της Μπάγερν, διέλυσε τη στατιστική στη νίκη της ομάδας του κόντρα στην Μπασκόνια (96-89).

Έχοντας 37 πόντους (6/7 δίποντα, 7/11 τρίποντα, 4/5 βολές), 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ, συγκέντρωσε 38 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, περισσότερο από κάθε άλλον και αναδείχθηκε MVP της 20ής αγωνιστικής.

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards

Ο 30χρονος, έδειξε πως βρίσκεται σε καυτή φόρμα, ενόψει Ολυμπιακού και με την ψυχολογία του στα ύψη είναι έτοιμος να οδηγήσει την ομάδα του για ακόμη μία μεστή εμφάνιση μέσα στο ΣΕΦ, το βράδυ της Παρασκευής (09/01, 21:15).

 

Ο Ομπστ, την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν, μετράει 13.8 πόντους, 1.9 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ, όντας εκ των πρωταγωνιστών της Μπάγερν που βρίσκεται στην 16η θέση του βαθμολογικού πίνακα με ρεκόρ 7 νίκες και 13 ήττες.


@Photo credits: Twitter/EuroLeague
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     