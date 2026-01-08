Ο Αντρέας Ομπστ, αναδείχθηκε MVP της 20ής αγωνιστικής της EuroLeague, έπειτα από την τρομερή εμφάνιση που πραγματοποίησε κόντρα στην Μπασκόνια.

Η 20ή «στροφή» της EuroLeague, ολοκληρώθηκε, με τον Αντρέας Ομπστ, να αναδεικνύεται ο πολυτιμότερος της αγωνιστικής.

Πιο συγκεκριμένα ο Γερμανός γκαρντ της Μπάγερν, διέλυσε τη στατιστική στη νίκη της ομάδας του κόντρα στην Μπασκόνια (96-89).

Έχοντας 37 πόντους (6/7 δίποντα, 7/11 τρίποντα, 4/5 βολές), 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ, συγκέντρωσε 38 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, περισσότερο από κάθε άλλον και αναδείχθηκε MVP της 20ής αγωνιστικής.

Ο 30χρονος, έδειξε πως βρίσκεται σε καυτή φόρμα, ενόψει Ολυμπιακού και με την ψυχολογία του στα ύψη είναι έτοιμος να οδηγήσει την ομάδα του για ακόμη μία μεστή εμφάνιση μέσα στο ΣΕΦ, το βράδυ της Παρασκευής (09/01, 21:15).

Ο Ομπστ, την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν, μετράει 13.8 πόντους, 1.9 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ, όντας εκ των πρωταγωνιστών της Μπάγερν που βρίσκεται στην 16η θέση του βαθμολογικού πίνακα με ρεκόρ 7 νίκες και 13 ήττες.

A career-high performance earns @Fruit_96 the MVP of the Round honors! 🏅



‘MVP of the Round’ I #EveryGameMatters pic.twitter.com/trpzupJbIe — EuroLeague (@EuroLeague) January 8, 2026



