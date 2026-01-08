Νέος οργανισμός από τους μη-μετόχους της EuroLeague αναμένεται να συσταθεί, σύμφωνα με το Basketnews. Ενώ στις ομάδες που πρόκειται να τον δημιουργήσουν εμπλέκεται και ο ΠΑΟΚ.

Οι ομάδες που δεν αποτελούν μετόχους στην EuroLeague, αναμένεται να φτιάξουν από κοινού έναν οργανισμό, όπως αναφέρει το Basketnews. Εμπλέκοντας μάλιστα σε αυτά τα σενάρια ακόμα και τον ΠΑΟΚ. Πώς όμως γίνεται αυτό;

Όπως τονίζεται στο ρεπορτάζ, οι Ντουμπάι, Χάποελ Τελ Αβίβ, Βαλένθια, Μονακό, Παρτίζαν, Ερυθρός Αστέρας και Βίρτους Μπολόνια, πρόκειται να ενώσουν τις δυνάμεις τους ώστε να έχουν ενεργό ρόλο στη λήψη αποφάσεων.

Μάλιστα, φαίνεται πως σε αυτόν τον σκοπό δε θα υπάρχουν μόνο ομάδες που παίζουν τη φετινή σεζόν στη διοργάνωση, αλλά και άλλες που έχουν ως στόχο να βρεθούν σε αυτήν, όπως η Χάποελ Ιερουασλήμ.

Εκεί εμπλέκεται και ο ΠΑΟΚ, που κάνει γοργά βήματα προόδου και ανάπτυξης με τον Τέλη Μυστακίδη να έχει πάρει τα ηνία της ΚΑΕ. Οι πηγές του Basketnews αναφέρουν πως πέραν από τη Χάποελ Ιερουσαλήμ, τόσο ο ΠΑΟΚ, όσο και ομάδες όπως η Μπεσίκτας και η Νάπολι, θέλουν να μπουν σε αυτόν τον οργανισμό που αναμένεται να συσταθεί.

Ενώ η Παρί, που δεν είναι ανάμεσα στους 13 μετόχους, δε σκοπεύει αρχικά να μπει σε αυτό το κλαμπ, αφού στόχος της παραμένει η θέση που θα μείνει ορφανή, μετά τη φυγή της Βιλερμπάν από τη νέα σεζόν. Αν κάτι τέτοιο δε συμβεί, τότε μόνο οι Παριζιάνοι θα ενταχθούν σε αυτό το γκρουπ ομάδων.