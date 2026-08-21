Νίστρουπ: «Έχουμε να κατηγορήσουμε μόνο τον εαυτό μας, στα γκολ δεν έφταιγε η άμυνα»

Τα λόγια του Τζέικομπ Νίστρουπ στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε έπειτα από το 2-2 του Παναθηναϊκού με τη Χράντετς Κράλοβε στο ΟΑΚΑ.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ εμφανίστηκε απογοητευμένος από την «αυτοχειρία» της ομάδας του Παναθηναϊκού, που απώλεσε ένα προβάδισμα δύο τερμάτων από το 89ο λεπτό του αγώνα και μετά και αναγκάζεται τώρα για ακόμη μια φορά να πάει εκτός έδρας και να παίξει για την πρόκριση.

Ο Δανός τεχνικός τόνισε πως απόψε η ομάδα είχε βελτιωμένη εικόνα για τα πρώτα 70-75 λεπτά του αγώνα, ωστόσο μετά έπεσε πιο πίσω στο γήπεδο αναίτια κι ενώ δεν είναι αυτό που εκείνος ζητούσε κι αυτό είναι κάτι που πρέπει να διορθωθεί.

Εξήγησε πως τα γκολ που δέχθηκε το «τριφύλλι» δεν προήλθαν από πρόβλημα στην άμυνα, αλλά από λάθη που έγιναν στην επίθεση, αφού χάθηκε η μπάλα σε στιγμές που η ομάδα είχε κακό positioning και ήταν εκτεθειμένη.

Εξέφρασε κάποια παράπονα για τον διαιτητή του αγώνα, Ζερόμ Μπρισάρ, κυρίως για τη φάση του δεύτερου γκολ, αφού θεωρεί πως έγινε παράβαση λόγω του παίκτη των Τσέχων που υπήρχε δίπλα στο τείχος, ωστόσο φυσικά δεν έμεινε εκεί και ξεκαθάρισε πως τον μόνο που μπορεί να κατηγορήσουν όλοι για το αποψινό αποτέλεσμα είναι ο ίδιος τους ο εαυτός.

Τέλος, εξήγησε γιατί δεν έκανε καμία αλλαγή στη μεσαία γραμμή, προτού επέλθει η κατάρρευση του τελευταίου 20λεπτου.

Όσα είπε ο Τζέικομπ Νίστρουπ

Για το γεγονός πως δεν έκανε αλλαγή στα χαφ:

«Είναι απλή η απάντηση. Ο Τεττέη δεν ήταν έτοιμος για 90λεπτο. Ο Λιβάι έπρεπε κι εκείνος να γίνει αλλαγή γιατί στις τελευταίες δύο εβδομάδες πριν έρθει σε μας δεν έκανε πολλά. Ξέραμε λοιπόν από την αρχή πως θα έπρεπε να κάνουμε αυτές τις δύο αλλαγές. Δεν φταίνε αυτές όμως που χάσαμε το τέλειο αποτέλεσμα. Μετά το 2-1 κάναμε τα πράγματα δύσκολα. Στα τελευταία 20 λεπτά πέσαμε πίσω. Δεν είναι αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Πρέπει να κατηγορήσουμε μόνο τους εαυτούς μας».

Για το μήνυμά του προς τον κόσμο για τη ρεβάνς:

«Το ίδιο που είπα και στους παίκτες και στο σταφ. Πρέπει να πάμε στην Τσεχία και να κερδίσουμε ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Γι' αυτό θα αρχίσουμε να δουλεύουμε από αύριο κι έχω ισχυρή πίστη πως αυτό θα συμβεί».

Για την αυτοπεποίθηση που πήραν οι Τσέχοι και την απογοήτευση των «πράσινων» από το αποψινό αποτέλεσμα:

«Δεν έχει σημασία. Ακόμα και με τη νίκη θα πηγαίναμε με τη νίκη. Τώρα έχουμε έναν λόγο παραπάνω να πάμε γι' αυτό το αποτέλεσμα. Πρέπει να είμαστε πιο σταθεροί. Να τα πάμε καλύτερα τη Πέμπτη».

Για την αμυντική λειτουργία στα τελευταία λεπτά:

«Δεν συμφωνώ πως φταίει η άμυνα στον τρόπο που δεχθήκαμε τα γκολ. Θεωρώ πως ήταν κακή επίθεση εξαιτίας του τρόπου που χάσαμε τη μπάλα. Χάσαμε την κατοχή ενώ είχαμε κακό positioning και δεν μπορέσαμε να αντιδράσουμε. Δεν είχαμε καλή οργάνωση. Πρέπει να είμαστε καλοί με τη μπάλα».

Για τη ψυχολογία και την τακτική πριν το ματς:

«Είναι καλή ερώτηση, αλλά για την άλλη εβδομάδα. Είμαι απογοητευμένος τώρα. Δεν μπορώ να καταλάβω πως δεν ακυρώθηκε το δεύτερο γκολ με το VAR, αφού υπήρχε παίκτης του αντιπάλου πάνω στο τείχος, που είναι παράβαση. Επίσης, υπάρχει και μία περίπτωση πέναλτι στη φάση που ο Πελίστρι γυρνάει τη μπάλα στον Τεττέη, όμως κι εκεί δεν έγινε κάτι».

Για τη βελτίωση που υπήρχε απόψε:

«Κι εγώ είδα καλύτερη εικόνα σήμερα. Στην πίεση στη μπάλα και το counter pressing. Όμως τώρα σημασία έχουν τα αποτελέσματα κι εμείς δεν τα καταφέραμε να κερδίσουμε. Η σημερινή εμφάνιση ήταν ένα βήμα πιο κοντά σε αυτό που θέλουμε. Είμαστε όμως εδώ για το αποτέλεσμα. Οπότε πρέπει να τα κάνουμε καλύτερα».

Για το σχήμα με τα δύο φορ και αν μπορεί να καθιερωθεί:

«Τώρα ναι, γιατί έχουμε πολλούς επιθετικούς διαθέσιμους. Έχουμε κι άλλους παίκτες που μπορούν να παίξουν εκεί, όμως ο Γιάγκουσιτς ή ο Ταμπόρδα, που έπαιξε σήμερα σαν Inverted Winger. Όλοι οι στράικερ μας έχουν σκοράρει, οπότε δεν έχω να παραπονεθώ στο κομμάτι αυτό. Όμως την επόμενη φορά που θα έχουμε ένα προβάδισμα με 2-0, θα ήθελα να μην πέσουμε πίσω και να το ξοδέψουμε».