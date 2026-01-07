Μπάγερν - Μπασκόνια 96-89: Ανατροπή με «μαγικό» Ομπστ πριν τον Ολυμπιακό

Ευτυχία Οικονομίδου
Ο Αντρέας Ομπστ... κερνούσε τρίποντα και έκανε ρεκόρ καριέρας για να πετύχει την ανατροπή η Μπάγερν με 96-89 απέναντι στην Μπασκόνια πριν το δύσκολο ματς με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.

Η Μπάγερν υποδέχθηκε την Μπασκόνια για την 20η αγωνιστική της EuroLeague και κατάφερε να κάνει την ανατροπή επικρατώντας με 96-89. Ο Αντρέας Ομπστ πήρε προσωπικά το ματς και με καταπληκτική εμφάνιση και ρεκόρ καριέρας οδήγησε την ομάδα του στη νίκη πριν την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ (09/01).

Μπάγερν - Μπασκόνια: Το ματς

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν ανταγωνιστικά την αναμέτρηση με τους Σπανιόλο και Ομπστ να ανταλλάσσουν πόντους. Με ένα 8-0 των Βαυαρών πέρασαν μπροστά με το 16-12, ενώ στη συνέχεια ο Γκέιμπριελ πήρε τη σκυτάλη διατηρώντας την ομάδα μπροστά (20-16). Στο δεύτερο δεκάλεπτο, το σκηνικό ανατράπηκε με την Μπασκόνια να βρίσκει σκορ από την περιφέρεια για να περάσει μπροστα (30-34), οι Ομπστ και Λούτσιτς προσπαθούσαν να απαντήσουν, όμως με 9 σερί πόντους οι Βάσκοι έφτασαν και στο διψήφιο προβάδισμα (35-46) μέχρι να το... ροκανίσει με τρίποντο ο Ομπστ (38-46).

 

Μετά την ανάπαυλα κι ενώ η Μπασκόνια είχε καταφέρει να πάρει διψήφιο προβάδισμα ξανά 11 σερί πόντοι της Μπάγερν με πρωταγωνιστή τον Ομπστ έφεραν και πάλι το ματς στα ίσα (51-51). Ωστόσο, με ένα επιμέρους 2-9 και τον Σπανιόλο να κάνει... πάρτι, οι Βάσκοι ανέκτησαν το προβάδισμά τους κλείνοντας το τρίτο δεκάλεπτο στο +9 (60-69). Με ένα επιμέρους 10-2 στο τελευταίο δεκάλεπτο η Μπάγερν μείωσε για το 70-74, ενώ με τους Ομπστ και Τζεσουπ πέρασαν μπροστά στο 82-80 5' πριν το φινάλε. Ο Ομπστ είχε πάρει... φωτιά κι άπαξ και έγινε η ανατροπή, η ομάδα του κόουτς Πέσιτς δεν κοίταξε ξανά πίσω της

Τα δεκάλεπτα: 24-19, 38-46, 60-69, 96-89

O MVP... Μα φυσικά ο Αντρέας Ομπστ με 37 πόντους και 7/11 τρίποντα μαζί με 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ όντας ο απόλυτος πρωταγωνιστής.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Ματέο Σπανιόλο με 20 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Το 61.9% ποσοστό ευστοχίας στο τρίποντο της Μπάγερν με τα 7/13 να προέρχονται από τον Ομπστ.

FC Bayern MunichFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0N. Dimitrijevic17:1281/250%1/250%0/00%6/785.7%033443001111
1O. Da Silva07:4900/00%0/00%0/00%0/00%11202200-20
4X. Rathan-Mayes00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
5N. Giffey16:2621/250%1/250%0/00%0/00%0001200011
7J. Voigtmann00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
10J. Jessup25:59173/560%3/560%0/00%2/2100%235422012222
11V. Lucic *09:1830/00%0/00%0/10%3/475%0110000055
13A. Obst *28:55376/785.7%6/785.7%0/00%4/580%123231003838
16S. Jovic *24:1741/333.3%1/333.3%0/00%2/2100%112417002020
22I. Mike *30:20132/2100%2/2100%0/00%0/00%0773403144
32W. Gabriel12:0863/560%3/560%0/00%0/00%1120410155
33D. Mccormack *27:3662/450%2/450%0/00%2/2100%0220320111
Team/Coaches62228
TOTAL2009619/3063.3%19/3063.3%0/00%19/2286.4%6222818211851106

Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
#Players
1M. Diakite20:3572/540%1/333.3%0/00%145011218
2K. Simmons *24:4184/4100%0/40%0/00%000332105
3M. Nowell15:3290/10%3/475%0/00%000243408
4R. Villar00:0000/00%0/00%0/00%000000000
5E. Omoruyi20:22132/540%1/333.3%6/1060%2135120014
7R. Kurucs *22:27132/540%3/475%0/10%4372201118
10M. Spagnolo22:17204/666.7%2/366.7%6/6100%1234101028
11T. Forrest *27:50102/366.7%1/333.3%3/3100%0114230011
17G. Radzevicius *16:3821/333.3%0/30%0/00%213200203
18K. Diop *16:3642/366.7%0/00%0/00%303032102
25C. Frisch10:2330/10%1/333.3%0/00%011020000
77S. Joksimovic02:3900/00%0/00%0/00%00000000-1
TOTAL200:008919/3652.8%12/3040%15/2075%15132822201311198
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

     