Η Μπάγερν υποδέχθηκε την Μπασκόνια για την 20η αγωνιστική της EuroLeague και κατάφερε να κάνει την ανατροπή επικρατώντας με 96-89. Ο Αντρέας Ομπστ πήρε προσωπικά το ματς και με καταπληκτική εμφάνιση και ρεκόρ καριέρας οδήγησε την ομάδα του στη νίκη πριν την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ (09/01).
CAREER-HIGH TYPE OF NIGHT FOR @Fruit_96! 🚨January 7, 2026
German sharp shooter with a huge performance to seal the @FCBBasketball win!
1/2 pic.twitter.com/SWVwo431Sn
Μπάγερν - Μπασκόνια: Το ματς
Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν ανταγωνιστικά την αναμέτρηση με τους Σπανιόλο και Ομπστ να ανταλλάσσουν πόντους. Με ένα 8-0 των Βαυαρών πέρασαν μπροστά με το 16-12, ενώ στη συνέχεια ο Γκέιμπριελ πήρε τη σκυτάλη διατηρώντας την ομάδα μπροστά (20-16). Στο δεύτερο δεκάλεπτο, το σκηνικό ανατράπηκε με την Μπασκόνια να βρίσκει σκορ από την περιφέρεια για να περάσει μπροστα (30-34), οι Ομπστ και Λούτσιτς προσπαθούσαν να απαντήσουν, όμως με 9 σερί πόντους οι Βάσκοι έφτασαν και στο διψήφιο προβάδισμα (35-46) μέχρι να το... ροκανίσει με τρίποντο ο Ομπστ (38-46).
You know the rule: shooters shoot.@Fruit_96 🎯🎯🎯 pic.twitter.com/8ejTVI9ap6— EuroLeague (@EuroLeague) January 7, 2026
Μετά την ανάπαυλα κι ενώ η Μπασκόνια είχε καταφέρει να πάρει διψήφιο προβάδισμα ξανά 11 σερί πόντοι της Μπάγερν με πρωταγωνιστή τον Ομπστ έφεραν και πάλι το ματς στα ίσα (51-51). Ωστόσο, με ένα επιμέρους 2-9 και τον Σπανιόλο να κάνει... πάρτι, οι Βάσκοι ανέκτησαν το προβάδισμά τους κλείνοντας το τρίτο δεκάλεπτο στο +9 (60-69). Με ένα επιμέρους 10-2 στο τελευταίο δεκάλεπτο η Μπάγερν μείωσε για το 70-74, ενώ με τους Ομπστ και Τζεσουπ πέρασαν μπροστά στο 82-80 5' πριν το φινάλε. Ο Ομπστ είχε πάρει... φωτιά κι άπαξ και έγινε η ανατροπή, η ομάδα του κόουτς Πέσιτς δεν κοίταξε ξανά πίσω της
Τα δεκάλεπτα: 24-19, 38-46, 60-69, 96-89
O MVP... Μα φυσικά ο Αντρέας Ομπστ με 37 πόντους και 7/11 τρίποντα μαζί με 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ όντας ο απόλυτος πρωταγωνιστής.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Ματέο Σπανιόλο με 20 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Το 61.9% ποσοστό ευστοχίας στο τρίποντο της Μπάγερν με τα 7/13 να προέρχονται από τον Ομπστ.
|FC Bayern Munich
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|N. Dimitrijevic
|17:12
|8
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|6/7
|85.7%
|0
|3
|3
|4
|4
|3
|0
|0
|11
|11
|1
|O. Da Silva
|07:49
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|0
|2
|2
|0
|0
|-2
|0
|4
|X. Rathan-Mayes
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|N. Giffey
|16:26
|2
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|1
|2
|0
|0
|0
|1
|1
|7
|J. Voigtmann
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|J. Jessup
|25:59
|17
|3/5
|60%
|3/5
|60%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|2
|3
|5
|4
|2
|2
|0
|1
|22
|22
|11
|V. Lucic *
|09:18
|3
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|3/4
|75%
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|5
|13
|A. Obst *
|28:55
|37
|6/7
|85.7%
|6/7
|85.7%
|0/0
|0%
|4/5
|80%
|1
|2
|3
|2
|3
|1
|0
|0
|38
|38
|16
|S. Jovic *
|24:17
|4
|1/3
|33.3%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|1
|1
|2
|4
|1
|7
|0
|0
|20
|20
|22
|I. Mike *
|30:20
|13
|2/2
|100%
|2/2
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|7
|7
|3
|4
|0
|3
|1
|4
|4
|32
|W. Gabriel
|12:08
|6
|3/5
|60%
|3/5
|60%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|0
|4
|1
|0
|1
|5
|5
|33
|D. Mccormack *
|27:36
|6
|2/4
|50%
|2/4
|50%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|0
|2
|2
|0
|3
|2
|0
|1
|1
|1
|Team/Coaches
|6
|22
|28
|TOTAL
|200
|96
|19/30
|63.3%
|19/30
|63.3%
|0/0
|0%
|19/22
|86.4%
|6
|22
|28
|18
|21
|18
|5
|1
|106
|Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|PIR
|#
|Players
|1
|M. Diakite
|20:35
|7
|2/5
|40%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0%
|1
|4
|5
|0
|1
|1
|2
|1
|8
|2
|K. Simmons *
|24:41
|8
|4/4
|100%
|0/4
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|3
|3
|2
|1
|0
|5
|3
|M. Nowell
|15:32
|9
|0/1
|0%
|3/4
|75%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|2
|4
|3
|4
|0
|8
|4
|R. Villar
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|E. Omoruyi
|20:22
|13
|2/5
|40%
|1/3
|33.3%
|6/10
|60%
|2
|1
|3
|5
|1
|2
|0
|0
|14
|7
|R. Kurucs *
|22:27
|13
|2/5
|40%
|3/4
|75%
|0/1
|0%
|4
|3
|7
|2
|2
|0
|1
|1
|18
|10
|M. Spagnolo
|22:17
|20
|4/6
|66.7%
|2/3
|66.7%
|6/6
|100%
|1
|2
|3
|4
|1
|0
|1
|0
|28
|11
|T. Forrest *
|27:50
|10
|2/3
|66.7%
|1/3
|33.3%
|3/3
|100%
|0
|1
|1
|4
|2
|3
|0
|0
|11
|17
|G. Radzevicius *
|16:38
|2
|1/3
|33.3%
|0/3
|0%
|0/0
|0%
|2
|1
|3
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|18
|K. Diop *
|16:36
|4
|2/3
|66.7%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|3
|0
|3
|0
|3
|2
|1
|0
|2
|25
|C. Frisch
|10:23
|3
|0/1
|0%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|2
|0
|0
|0
|0
|77
|S. Joksimovic
|02:39
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-1
|TOTAL
|200:00
|89
|19/36
|52.8%
|12/30
|40%
|15/20
|75%
|15
|13
|28
|22
|20
|13
|11
|1
|98
