Ο Αντρέας Ομπστ... κερνούσε τρίποντα και έκανε ρεκόρ καριέρας για να πετύχει την ανατροπή η Μπάγερν με 96-89 απέναντι στην Μπασκόνια πριν το δύσκολο ματς με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.

Η Μπάγερν υποδέχθηκε την Μπασκόνια για την 20η αγωνιστική της EuroLeague και κατάφερε να κάνει την ανατροπή επικρατώντας με 96-89. Ο Αντρέας Ομπστ πήρε προσωπικά το ματς και με καταπληκτική εμφάνιση και ρεκόρ καριέρας οδήγησε την ομάδα του στη νίκη πριν την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ (09/01).

Μπάγερν - Μπασκόνια: Το ματς

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν ανταγωνιστικά την αναμέτρηση με τους Σπανιόλο και Ομπστ να ανταλλάσσουν πόντους. Με ένα 8-0 των Βαυαρών πέρασαν μπροστά με το 16-12, ενώ στη συνέχεια ο Γκέιμπριελ πήρε τη σκυτάλη διατηρώντας την ομάδα μπροστά (20-16). Στο δεύτερο δεκάλεπτο, το σκηνικό ανατράπηκε με την Μπασκόνια να βρίσκει σκορ από την περιφέρεια για να περάσει μπροστα (30-34), οι Ομπστ και Λούτσιτς προσπαθούσαν να απαντήσουν, όμως με 9 σερί πόντους οι Βάσκοι έφτασαν και στο διψήφιο προβάδισμα (35-46) μέχρι να το... ροκανίσει με τρίποντο ο Ομπστ (38-46).

Μετά την ανάπαυλα κι ενώ η Μπασκόνια είχε καταφέρει να πάρει διψήφιο προβάδισμα ξανά 11 σερί πόντοι της Μπάγερν με πρωταγωνιστή τον Ομπστ έφεραν και πάλι το ματς στα ίσα (51-51). Ωστόσο, με ένα επιμέρους 2-9 και τον Σπανιόλο να κάνει... πάρτι, οι Βάσκοι ανέκτησαν το προβάδισμά τους κλείνοντας το τρίτο δεκάλεπτο στο +9 (60-69). Με ένα επιμέρους 10-2 στο τελευταίο δεκάλεπτο η Μπάγερν μείωσε για το 70-74, ενώ με τους Ομπστ και Τζεσουπ πέρασαν μπροστά στο 82-80 5' πριν το φινάλε. Ο Ομπστ είχε πάρει... φωτιά κι άπαξ και έγινε η ανατροπή, η ομάδα του κόουτς Πέσιτς δεν κοίταξε ξανά πίσω της

Τα δεκάλεπτα: 24-19, 38-46, 60-69, 96-89

O MVP... Μα φυσικά ο Αντρέας Ομπστ με 37 πόντους και 7/11 τρίποντα μαζί με 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ όντας ο απόλυτος πρωταγωνιστής.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Ματέο Σπανιόλο με 20 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Το 61.9% ποσοστό ευστοχίας στο τρίποντο της Μπάγερν με τα 7/13 να προέρχονται από τον Ομπστ.

FC Bayern Munich FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 N. Dimitrijevic 17:12 8 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 6/7 85.7% 0 3 3 4 4 3 0 0 11 11 1 O. Da Silva 07:49 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 0 2 2 0 0 -2 0 4 X. Rathan-Mayes 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 N. Giffey 16:26 2 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 7 J. Voigtmann 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 J. Jessup 25:59 17 3/5 60% 3/5 60% 0/0 0% 2/2 100% 2 3 5 4 2 2 0 1 22 22 11 V. Lucic * 09:18 3 0/0 0% 0/0 0% 0/1 0% 3/4 75% 0 1 1 0 0 0 0 0 5 5 13 A. Obst * 28:55 37 6/7 85.7% 6/7 85.7% 0/0 0% 4/5 80% 1 2 3 2 3 1 0 0 38 38 16 S. Jovic * 24:17 4 1/3 33.3% 1/3 33.3% 0/0 0% 2/2 100% 1 1 2 4 1 7 0 0 20 20 22 I. Mike * 30:20 13 2/2 100% 2/2 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 7 7 3 4 0 3 1 4 4 32 W. Gabriel 12:08 6 3/5 60% 3/5 60% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 0 4 1 0 1 5 5 33 D. Mccormack * 27:36 6 2/4 50% 2/4 50% 0/0 0% 2/2 100% 0 2 2 0 3 2 0 1 1 1 Team/Coaches 6 22 28 TOTAL 200 96 19/30 63.3% 19/30 63.3% 0/0 0% 19/22 86.4% 6 22 28 18 21 18 5 1 106