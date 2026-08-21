Ο Ολυμπιακός εντείνει και άλλο τις προσπάθειές του για τον διεθνή Κολομβιανό χαφ αλλά και για τον έμπειρο Ελβετό ακραίο κυνηγό.

Ο Ολυμπιακός ξεκάθαρα δεν έχει τελειώσει με τις μεταγραφές του για φέτος το καλοκαίρι. Σε αυτή τη χρονική συνθήκη έχει 2 περιπτώσεις που κυνηγά για τα καλά. Αυτές του χαφ Πουέρτα και του εξτρέμ Βάργκας.

Από τη μία είναι ο Γκουστάβο Πουέρτα παίζει εξάρι, οκτάρι (κυρίως) και δεκάρι. Πέρυσι είχε σεζόν με 33 αγώνες, 3 γκολ και 1 ασίστ. Στη Σανταντέρ έχει παίξει 34 ματς με 3 γκολ και 1 ασίστ, στη Χαλ έχει παίξει 31 αγώνες με 1 γκολ και ενώ έχει και 10 ματς στη Λεβερκούζεν. Ο Ολυμπιακός πάντως γενικότερα ως προς τον άξονά του - σύμφωνα με τα όσα προκύπτουν τα τελευταία 24ωρα - έχει ουκ ολίγες επιλογές για τη στελέχωσή του και για την επόμενη - μετά τον Φρόιλερ - επιλογή. Θα προχωρήσει στην καλύτερη δυνατή επιλογή.

Από την άλλη είναι ο 28χρονος εξτρέμ Βάργκας. Είναι διεθνής Ελβετός και παίκτης της Σεβίλλης. Με καταβολές από τη Δομινικανή Δημοκρατία είχε πέρυσι σεζόν με 25 ματς, 3 γκολ και 6 ασίστ.

Με την Ελβετία ο μεταγραφικός στόχος του Ολυμπιακού έχει χριστεί 67 φορές διεθνής. Στο φετινό Παγκόσμιο έπαιξε σε 6 ματς έχοντας 2.γκολ και 1 ασίστ. Με τον Βάργκας, συμπαίκτη του ερυθρόλευκου πλέον χαφ Φρόιλερ στην Ελβετία, ο Ολυμπιακός είχε ασχοληθεί και πιο παλιά.