Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας, που τραυματίστηκε στο αποψινό ματς, θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος.

Η «αυτοχειρία» του Παναθηναϊκού στο αποψινό παιχνίδι κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε δεν ήταν το μοναδικό άσχημο μαντάτο που προέκυψε για τους «πράσινους», αφού, πέρα απ' το αποτέλεσμα, αποκόμισαν κι ένα πρόβλημα τραυματισμού.

Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας τραυματίστηκε και χρειάστηκε να γίνει αναγκαστική αλλαγή στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης, με τον Γιώργο Κάτρη να περνάει στη θέση του. Ο Έλληνας δεξιός μπακ υπέστη μυϊκό τραυματισμό, ο οποίος από την αντίδρασή του δεν φάνηκε να είναι κάτι αμελητέο.

Ωστόσο όλα θα φανούν την Παρασκευή (21/08), οπότε και ο ποδοσφαιριστής του «τριφυλλιού» θα υποβληθεί σε απεικονιστικό έλεγχο στην αριστερή γαστροκνημία προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματός του, αφού υπάρχουν φόβοι για θλάση.

Υπενθυμίζουμε πως ο έτερος δεξιός μπακ της ομάδας, Ντάβιντε Καλάμπρια βρίσκεται κοντά στην επιστροφή του και αν όλα πάνε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα θα είναι διαθέσιμος στη ρεβάνς, αλλά όχι για να ξεκινήσει το παιχνίδι.