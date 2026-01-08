Ταϊρίκ Τζόουνς: Το VIDEO του Gazzetta με την πρώτη του προπόνηση στον Ολυμπιακό

Ταϊρίκ Τζόουνς: Το VIDEO του Gazzetta με την πρώτη του προπόνηση στον Ολυμπιακό

Αχιλλέας Μαυροδόντης
Ταϊρίκ Τζόουνς
Το Gazzetta σας μεταφέρει πλάνα από την πρώτη προπόνηση του Ταϊρίκ Τζόουνς με τον Ολυμπιακό!

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς ενσωματώθηκε στον Ολυμπιακό. Ο Αμερικανός προσγειώθηκε στην Ελλάδα τη Δευτέρα και έκανε την πρώτη του προπόνηση με τα «ερυθρόλευκα» σήμερα, μία ημέρα πριν την αναμέτρηση με την Μπάγερν στην 21η στροφή της EuroLeague.

Το Gazzetta φυσικά ήταν στο ΣΕΦ και σας μεταφέρει κλίμα και εικόνα από την πρώτη προπόνηση του Τζόουνς με τους συμπαίκτες του.

Ενώ ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για εκείνον και για το πλάνο ένταξής του, αναφέροντας ότι θα ήταν ιδανικό να κάνει ντεμπούτο με την Καρδίτσα στο πρωτάθλημα, αφήνοντας όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο για την αναμέτρηση κόντρα στην Μπάγερν.

Το βίντεο του Gazzetta με την προπόνηση του Τζόουνς

 
@Photo credits: eurokinissi
     

