Χάκετ: «Θα παίζω όσο νιώθω ότι μπορώ»

Ο Ντάνιελ Χάκετ μίλησε για το μέλλον του στην Βίρτους και το δέσιμο με την ιταλική ομάδα.

Στο ιταλικό radio5punto9 μίλησε ο Ντάνιελ Χάκετ και στάθηκε στην περηφάνια του που είναι παίκτης της Βίρτους Μπολόνια, αλλά και στο μέχρι πόσο θα παίζει μπάσκετ και θα πατά παρκέ.

Για την Βίρτους Μπολόνια τόνισε «Περήφανος που εκπροσωπώ έναν σύλλογο με τόσο πλούσια ιστορία, μετά από σχεδόν πέντε χρόνια εδώ. Χαίρομαι που ηγούμαι σε αυτή την ομάδα, η οποία ακόμη προσπαθεί να γνωριστεί καλύτερα και είμαι έτοιμος να δώσω το παράδειγμα τόσο με τα λόγια όσο και με τις πράξεις. Πιέζει ο χρόνος και πρέπει να κινηθούμε γρήγορα.

Για το μέλλον και το μέχρι πότε θα παίζει: «Ποτέ δεν κοίταζα τόσο μακριά και δεν κάνω μακροπρόθεσμα σχέδια. Θα παίξω σήμερα και αύριο, αλλά δεν μπορώ να δω πιο μετά από αυτό. Θα συνεχίσω να παίζω όσο αισθάνομαι ότι μπορώ να ανταποκριθώ».