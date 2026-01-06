Ο Σάρας Γιασικεβίτσιους στις δηλώσεις του, αμέσως μετά τη νίκη της ομάδας του επί του Ολυμπιακού, «πέταξε» μπηχτή για τα νερά και τις διαρροές που υπάρχουν στο ΣΕΦ.

Η Φενέρμπαχτσε, επικράτησε του Ολυμπιακού στην Κωνσταντινούπολη με 88-80 για την 20η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Σάρας Γιασικεβίτσιους στη flash interview, αναφέρθηκε στις διαρροές του ΣΕΦ και τα νερά που μπαίνουν στο γηπέδο των Πειραιωτών και τόνισε πως η ευστοχία της ομάδας του στο δεύτερο ημίχρονο ήταν το στοιχείο που έδωσαν τη νίκη στη Φενέρ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σάρας Γιασικεβίτσιους:

«Στο πρώτο ημίχρονο νομίζω πως βιαζόμασταν, γενικά για την ομάδα μας είναι πολύ καλύτερο να παίζουμε πιο αργά, παρά γρήγορα. Έχουμε τρελές αποφάσεις στην κατοχή αν δεν έχουμε λέι απ. Έτσι σκέφτηκα στο δεύτερο ημίχρονο, κάναμε ακριβώς αυτό που ήθελα και προφανώς από τα 0/13 τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο πήγαμε στα 10 στο δεύτερο. Αυτό έκρινε το παιχνίδι. Νομίζω αξίζαμε τη νίκη αλλά δεν είναι τόσο εύκολο.

Για το αν τα τρίποντα έμοιαζαν σαν να στάζουν από την οροφή, ο Γιασικεβίτσιους είπε: «Διαρροές έχει μόνο στον Πειραιά και όχι στην Κωνσταντινούπολη».

«Είμαι ικανοποιημένος από το μαχητικό πνεύμα των παικτών, μπροστά μας έχουμε μια εξαιρετική ομάδα, πολύ physical. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, αλλά μετά έγινε πολύ δύσκολο.