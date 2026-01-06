Μπαρτζώκας: «Νομίζω ότι υπάρχει δικαιολογία, το ρόστερ δεν ήταν τόσο βαθύ για ένα τέτοιο παιχνίδι»

Στα συνεχόμενα ταξίδια και τις απουσίες στάθηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά την ήττα από τη Φενέρμπαχτσε.

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε στην Κωνσταντινούπολη από τη Φενέρμπαχτσε με 88-80 στην 20ή αγωνιστική της EuroLeague και ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στα πολλά διαδοχικά ταξίδια, που έπαιξαν τον ρόλο τους ως προς την έκβαση της αναμέτρησης.

Σε ένα ματς που θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός δεν είχε τους Νίκολα Μιλουτίνοφ και Φρανκ Νιλικίνα, οι οποίοι προστέθηκαν στις απουσίες των Τάισον Γουόρντ και Σακίλ ΜακΚίσικ.

Οι δηλώσεις του Μπαρτζώκα

«Δεν ήμασταν τόσο σκληροί στο δεύτερο ημίχρονο. Η Φενέρμπαχτσε ήταν όντως σκληρή, έτσι παίζουν στην άμυνα πολύ επιθετικά. Επιτρέψαμε 52 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο, πολλά ριμπάουντ, πολλές δεύτερες ευκαιρίες και είχαμε κακή επικοινωνία στην άμυνα. Νομίζω ότι υπάρχει δικαιολογία, το ρόστερ δεν ήταν τόσο βαθύ για ένα τέτοιο παιχνίδι. Χάσαμε γρήγορα τον Χολ.

Στο τρίτο και τέταρτο δεκάλεπτο παίξαμε με διαφορετική πεντάδα με φόργουορντ και η Φενέρμπαχτσε μας χτύπησε στο ριμπάουντ, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Κάναμε καλή προσπάθεια για 30-35 λεπτά, μετά από το πρόγραμμα που είχαμε με πολλά ταξίδια. Κερδίσαμε τον Παναθηναϊκό που πάντα είναι ένα ξεχωριστό παιχνίδι για εμάς. Σήμερα η προσπάθεια μας για 30-35 δεν ήταν αρκετή για να νικήσουμε το παιχνίδι».