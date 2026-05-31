«Ο Ομπράντοβιτς μας είπε ότι πρέπει να πάρουμε τον Σάρας»: Η αποκάλυψη του υποψήφιου πρόεδρου της Φενέρ για το τμήμα μπάσκετ

Ο υποψήφιος πρόεδρος της Φενέρ μίλησε για τη συμβουλή που είχε δώσει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τον Σάρας Γιασικεβίτσιους.

Ζέλικο Ομπράντοβιτς και Σάρας Γιασικεβίτσιους είναι οι δύο προπονητές που έχουν οδηγήσει τη Φενέρ στην κατάκτηση της Euroleague. Ο Λιθουανός συνεχίζει να είναι στο τιμόνι της ομάδας, με τον υποψήφιο πρόεδρο, Αζίζ Γιλντιρίμ να αποκαλύπτει τη συμβουλή που τους είχε δώσει ο Ζοτς, θέλοντας τότε να δει τον Σάρας στον πάγκο της ομάδας στο μέλλον, κάτι που έγινε

Τα όσα είπε στο A Spor

«Ο Γιασικεβίτσιους είναι πολύ καλός προπονητής. Όταν ο Ομπράντοβιτς ήταν μαζί μας, ήμασταν πολύ κοντά, κάθε βράδυ καθόμασταν και τα λέγαμε.

Μου έλεγε πάντα 'μετά από μένα να έρθει ο Γιασικεβίτσιους, σίγουρα να τον πάρετε'. Τελικά τον πήραν, και πάει μια χαρά. Η Φενέρμπαχτσε στο μπάσκετ πρέπει να είναι πάντα στο Final Four. Το αν θα είναι πρωταθλητές αλλάζει.

Ένα χρόνο γίνεστε, δύο χρόνια όχι, μετά πάλι γίνεστε. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να είστε στο Final Four. Η Φενέρμπαχτσε πρέπει να είναι πάντα εκεί».