Σαρωτική ήταν η Φενέρμπαχτσε περνώντας εμφατικά (96-73) από την έδρα της Εροκσπόρ και προκρίθηκε στα ημιτελικά του τουρκικού πρωταθλήματος, όπου θα αντιμετωπίσει την Αναντολού Εφές, λίγες ημέρες μετά την παρουσία στο Final Four της Euroleague στο Telekom Center Athens.

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους από τα πρώτα λεπτά πάτησε το πόδι στο... γκάζι (11-25 στο 10’ και 37-64 στο 20’) και δεν το άφησε μέχρι το τέλος της αναμέτρησης. Μάλιστα, χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως σκόραρε 64 πόντους στο πρώτο 20λεπτο!

Συνολικά η Φενέρμπαχτσε είχε το εντυπωσιακό 20/46 τρίποντα και έτσι εξηγείται γιατί δεν μπόρεσε σε κανένα σημείο της αναμέτρησης η γηπεδούχος ομάδα Εροκσπόρ να αντιδράσει.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ήταν ο Μελίχ Μαχμούτογλου με 21 πόντους, ενώ ο Τάλεν Χόρτον-Τάκερ είχε 17 πόντους και ο Μίκαελ Γιάντουνεν 14 πόντους, ενώ διψήφιος ήταν ο Γουέιντ Μπόλντγουιν με 10 πόντους και 8 ασίστ. Για την Εροκσπόρ, ξεχώρισε ο Πετρ Κορνελί με 20 πόντους.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 11-25, 37-64, 56-79, 73-96.