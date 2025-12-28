Την περίπτωση του Ταϊρίκ Τζόουνς παρακολουθεί ο Ολυμπιακός, δείχνοντας ενδιαφέρον για τον παίκτη σε περίπτωση που η Παρτίζαν τον αφήσει ελεύθερο.

Ο Ολυμπιακός έχει ανοιχτά τα μάτια του εδώ και καιρό, για να δει τι θα του προσφέρει η αγορά των ψηλών, με τον Ταϊρίκ Τζόουνς φυσικά να βρίσκεται στη λίστα. Η κατάσταση στην Παρτίζαν έχει φτάσει στα άκρα και ο Ταϊρίκ Τζόουνς βρίσκεται στο στόχαστρο των οπαδών, ενώ παραλίγο να... πιαστεί στα χέρια με Σέρβους οπαδούς, στο τελευταίο παιχνίδι απέναντι στη Μακάμπι.

Οι Σέρβοι κάνουν λόγο για εκκαθάριση της ομάδας, με τον Τζόουνς να αποτελεί τον υπ' αριθμό ένα που αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν. Κάτι τέτοιο, φυσικά, δε θα αφήσει τον Ολυμπιακό ασυγκίνητο.

Οι Πειραιώτες, όπως και άλλες ομάδες της EuroLeague παρακολουθούν την περίπτωσή του και το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στο Βελιγράδι. Για να προχωρήσει ο Ολυμπιακός σε περαιτέρω κινήσεις, θα πρέπει ο Τζόουνς να ελευθερωθεί ως τις 5 Ιανουαρίου, όταν και λήγει η προθεσμία για μεταγραφές μεταξύ ομάδων της EuroLeague.

Με τους «ερυθρολεύκους» να έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους στην πλευρά του παίκτη, σε περίπτωση που ολοκληρώσει τη συνεργασία του με την Παρτίζαν. Με τα δεδομένα από τη Σερβία να οδηγούν προς αυτήν την κατεύθυνση, μένοντας όμως να φανεί αν κάτι τέτοιο θα συμβεί έγκαιρα.

Ο Ολυμπιακός δεδομένα θα κινηθεί για εκείνον στην περίπτωση που ελευθερωθεί από το συμβόλαιό του, θέλοντας να ενισχύσει τη frontline του, που απαρτίζεται αυτήν τη στιγμή από τους Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ και Κώστα Αντετοκούνμπο.

Στα 16 παιχνίδια της σεζόν ο Τζόουνς μετράει 10.8 πόντους, 6.1 ριμπάουντ, 2.1 ασίστ και 1.2 κλεψίματα.