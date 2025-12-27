Τρομερό βίντεο: Τι πραγματικά συνέβη ανάμεσα στον Τζόουνς και τους οπαδούς της Παρτίζαν

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς παραλίγο να πιαστεί στα χέρια με οπαδούς της Παρτίζαν, και ένα νέο βίντεο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες δείχνει τι συνέβη πραγματικά ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Η Παρτίζαν θυμίζει καζάνι που βράζει, και η τελευταία σημείωση όσον αφορά τους «ασπρόμαυρους» ήταν η συντριβή από τη Μακάμπι στη Beogradska Arena. Στο μεταξύ, η δυσαρέσκεια στις τάξεις των οπαδών της Παρτίζαν κορυφώθηκε μετά τον αγώνα με τους Ισραηλινούς, με τον Ταϊρίκ Τζόουνς να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Εδώ και καιρό, οι φίλοι των «ασπρόμαυρων» εκφράζουν την απογοήτευσή τους για τη στάση ορισμένων παικτών απέναντι στην ομάδα, λόγω της κακής εικόνας και των αρνητικών αποτελεσμάτων.

Στο στόχαστρο της κριτικής βρίσκονται ιδιαίτερα οι Τζαμπάρι Πάρκερ και Ταϊρίκ Τζόουνς. Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα, ο Τζόουνς ήρθε σε έντονη αντιπαράθεση με μερίδα οπαδών. Εκείνοι αντέδρασαν έντονα τόσο για όσα συνέβησαν στο παρκέ εκείνο το βράδυ όσο και για τη γενικότερη κατάσταση της ομάδας από την αρχή της σεζόν. Ο Αμερικανός πέρασε το προστατευτικό κιγκλίδωμα και κατευθύνθηκε προς τις πρώτες σειρές της εξέδρας, όπου βρίσκονταν οι οργανωμένοι οπαδοί της Παρτίζαν.

Ο Βάνια Μαρίνκοβιτς προσπάθησε να ηρεμήσει την κατάσταση και να συγκρατήσει τον συμπαίκτη του. Ωστόσο, ο Τζόουνς συνέχισε τη λογομαχία, μέχρι που ένας από τους οπαδούς τον απώθησε! Αν και εκείνη τη στιγμή απομακρύνθηκε, ο παίκτης της Παρτίζαν γύρισε προς την εξέδρα και, με χειρονομίες, κάλεσε έναν από τους οπαδούς να τα... πουν εκτός του γηπέδου.