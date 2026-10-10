Οι φίλοι της ΑΕΚ φώναξαν υβριστικά συνθήματα κατά του Μάκη Αγγελόπουλου προς το τέλος του αγώνα με τον ΟΦΗ, περίπου 24 ώρες μετά το πρώτο ματς του Ολυμπιακού στη Sunnel Arena.

Η ΑΕΚ μετά τη διακοπή των εθνικών επικράτησε του ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια με 3-0, σε ένα ματς που προς το τέλος του υπήρξε και... σαφές μήνυμα δυσαρέσκειας προς τον Μάκη Αγγελόπουλο.

Λίγο πριν το τέλος του αγώνα με τους Κρητικούς Ενωσίτες φώναξαν υβριστικά συνθήματα κατά του διοικητικού ηγέτη της ΚΑΕ, περίπου 24 ώρες μετά το πρώτο ματς του Ολυμπιακού στη Sunnel Arena ως γηπεδούχος.

Θυμίζουμε πως στο πλαίσιο του αγώνα έγιναν βανδαλισμοί στις τουαλέτες του γηπέδου, με υβριστικά συνθήματα κατά της ΑΕΚ, τα οποία καταδίκασαν τόσο η Βασίλισσα, όσο και οι Πειραιώτες.