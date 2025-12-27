Ο Ολυμπιακός πήρε τεράστιας σημασίας νίκη, παρότι δεν τα έκανε όλα τέλεια στο φινάλε και έχει μπροστά του κυκλωμένες ημερομηνίες για all in. Γράφει ο Δημήτρης Οικονόμου.

Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Η νίκη του Ολυμπιακού στην Μπολόνια είναι τεράστια. Οι «ερυθρόλευκοι» έπρεπε να κερδίσουν και το έκαναν. Πριν από το τζάμπολ, αν τους έλεγε κάποιος ότι θα περάσουν από την έδρα της Βίρτους, σε ένα κλειστό ματς, με τους Φουρνιέ και Ντόρσεϊ πρωταγωνιστές στο φινάλε και τον Μιλουτίνοφ «πύργο» στις δύο ρακέτες, θα αγόραζαν το σενάριο.

Ναι, ο Ολυμπιακός έβαλε δύσκολα στον ίδιο του τον εαυτό, σε ένα δικό του ματς. Το οποίο όμως «καθάρισε», έστω και έτσι στο φινάλε. Ugly win, αλλά καλύτερα win και ας είναι ugly. Δύο μήνες χωρίς «διπλό», με το πρόγραμμα να έχει στις επόμενες σελίδες του Παναθηναϊκό και Φενέρ εκτός έδρας. Την κατάταξη να μην επιτρέπει άλλο στραβοπάτημα. Αυτά ήταν τα δεδομένα και ο Ολυμπιακός άντεξε σε μία πολύ δύσκολη έδρα. Να το πάρει και να φύγει έπρεπε, όπως και να 'χει. Το πήρε και έφυγε λοιπόν.

Τα έκανε όλα τέλεια; Σίγουρα όχι στο τελευταίο δεκάλεπτο. Δε θα μπορούσε να φτάσει στο «τέλειο» τόσο άμεσα. Η Βαλένθια δεν απέχει παρά μία εβδομάδα και κάτι μέρες. Ωστόσο το ποτήρι έχει πάντοτε δύο όψεις, αυτήν του μισοάδειου και του μισογεμάτου. Το άπειρο, μοιάζει με οκτώ ξαπλωμένο στο χώμα. Ο Μπαρτζώκας μιλάει διαρκώς τις τελευταίες ημέρες για βελτίωση και πράγματι, ο Ολυμπιακός για 30 λεπτά έδειξε σημάδια της προσωπικότητάς του.

Οι δύο σκόρερ του είχαν... άστρο. Η δεύτερη πεντάδα, παρότι ο Χολ έχανε διαρκώς την επαφή στην άμυνα. Η παρουσία του Παπανικολάου με τους starters εδώ και καιρό δίνει τεράστια ώθηση. Ο Ολυμπιακός όταν πασάρει είναι μια εντελώς διαφορετική ομάδα. Στο τρίτο δεκάλεπτο η μπάλα σχεδόν δεν ακουμπούσε παρκέ, διαλύοντας έτσι τα hedge out και τις παγίδες που χρησιμοποίησε ο Ιβάνοβιτς και οδήγησαν σε λάθη στο πρώτο μέρος.

Φουρνιέ και Ντόρσεϊ είναι εδώ, ταυτόχρονα!

Η επιστροφή της Βίρτους έγινε μέσα σε χρόνο dt και ήχησαν καμπανάκια προηγούμενων ημερών. Με τον Γουόκαπ απερίσκεπτο, να χαρίζει φάουλ και να θέτει εαυτόν εκτός παιχνιδιού και τους υπόλοιπους να στέλνουν δίχως λόγο στη γραμμή τους Ιταλούς, έχοντας συμπληρωμένα ομαδικά. Από εκεί που λέγαμε πως το ζήτημα έχει να κάνει με τη μη χρησιμοποίησή τους, ο Ολυμπιακός τα έκανε με τα κόκκινα λαμπάκια συμπληρωμένα στον πίνακα.

Ο Μπαρτζώκας για ακόμα μια φορά πήγε στο φινάλε με το ταλέντο της ομάδας του. Φουρνιέ και Ντόρσεϊ ταυτόχρονα στο παρκέ. Έχουν χυθεί τόνοι από μελάνη για το συγκεκριμένο δίδυμο, αλλά στην Μπολόνια έμοιαζαν με... δικέφαλο τέρας. Μία ο ένας, μία ο άλλος, σκότωναν τη Βίρτους με απίθανα σουτ, κρεμασμένα, από κάθε γωνιά του παρκέ.

Με τη Βαλένθια τα πάντα βρήκαν σίδερο και κάναμε μια εντελώς διαφορετική κουβέντα. Τα πιο ζεστά χέρια στον ιταλικό βορρά, έγειραν αυτήν τη φορά την πλάστιγγα υπέρ. Ένα από τα μεγαλύτερα κέρδη της βραδιάς για τον Ολυμπιακό ήταν αυτό. Κατέθεσε για μεγάλο μέρος των 30 λεπτών το μπάσκετ του και στο φινάλε κέρδισε με το επιθετικό ταλέντο των παικτών του.

Τόση κουβέντα έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, για τον iso γκαρντ που λείπει από το ρόστερ στα κρίσιμα. Ο Φουρνιέ και ο Ντόρσεϊ είναι εδώ πάντως για φέτος και βγήκαν την κατάλληλη στιγμή μπροστά, ταυτόχρονα! Για μια ομάδα που φάνηκε να αποκτά και ψυχολογικό πρόβλημα στο φινάλε των παιχνιδιών της, η νίκη που ήρθε ήταν βάλσαμο. Έστω και έτσι, με περιπέτεια.

Η άμυνα τον πρόδωσε ή παίζουν και οι άλλοι;

Το μπάσκετ γράφει πολλά και διαφορετικά σενάρια. Προφανώς το «διπλό του Ολυμπιακού ήταν τεράστιας σημασίας για τους λόγους που είπαμε, αλλά με πάνω και κάτω μέσα στο ίδιο το ματς. Λες και βλέπεις το «τέσσερις γάμοι και μία κηδεία» στο σινεμά.

Υπάρχουν πράγματα που μπορείς να ελέγξεις, όπως την προσωπική άμυνα πάνω στον Έντουαρντς. Ο Νιλικίνα έκανε πολύ καλή δουλειά πάνω του, παρότι ο Αμερικανός με τον Γουόκαπ αντίπαλο ζεστάθηκε. Ο τραυματισμός του μάλλον άλλαξε το DNA της Βίρτους, που μπόρεσε να πιέσει την μπάλα και να είναι πιο ορθολογική στις αποφάσεις της.

Επιστρέφοντας στον Νιλικίνα, η θετική του παρουσία μαρτυρά και τον ρόλο που θα έπρεπε να έχει σε μία ομάδα με στόχο το Final Four. Ένας γκαρντ ειδικών αποστολών στην άμυνα, τρίτος στην ιεραρχία. Ακριβός για αυτόν τον ρόλο; Προφανώς, αλλά τουλάχιστον ο Ολυμπιακός έχει πλέον τον Μόντε Μόρις από τον οποίο περιμένει πράγματα.

Ο Έντουαρντς έβαλε μερικά κρεμασμένα σουτ. Αυτό δεν μπορείς να το ελέγξεις. Τι μπορείς να κάνεις; Ένα βήμα πίσω στην παγίδα στο hedge out για να μη δώσεις την μπάλα στα χέρια των αντιπάλων σου. Η Βίρτους έβρισκε τρανζίσιον για πολύ μεγάλο διάστημα και την κράτησε μέσα στο παιχνίδι στο ημίχρονο.

Τιμωρώντας και πολλές απερισκεψίες με κοψίματα στην άμυνα. Το τελευταίο πιθανότατα να λύνεται μονάχα με προσθήκη στη 2nd unit. Ναι, εννοείται πως με την επιστροφή του Γουόρντ και την παρουσία του (ή του Παπανικολάου) τα πράγματα θα γίνουν πολύ καλύτερα, αλλά ο Χολ φανερά δεν ανταποκρίνεται στο τακτικό κομμάτι και η ρακέτα μοιάζει άδεια.

Αρκετά σταθήκαμε σε μεταγραφές, δεν είναι και το αγαπημένο μας σπορ. Το βασικό είναι οι ομάδες να εξελίσσονται μέσα από τη διαδικασία και να πηγαίνουν ένα βήμα παρακάτω. Αν η Μπολόνια αποδειχθεί turning point στη σεζόν θα αποδειχθεί.

Το πακέτο των τριών εκτός έδρας αναμετρήσεων με Βίρτους, Παναθηναϊκό και Φενέρμπαχτσε είχε ένα «πρέπει» και δύο παρτίδες για να παίξει ρέστα, αν θέλει να μείνει στο κυνήγι της τετράδας.

Τουλάχιστον το πέρασμα από την Ιταλία χαρίζει απλόχερα μία εβδομάδα ηρεμίας και πλήρους στοχοπροσήλωσης στο ντέρμπι. Ας κλείσουμε με τα βασικά. Η νίκη στην Μπολόνια ήταν τεράστια. Αν υπάρχει turning point στη σεζόν, αυτό είναι με τον Παναθηναϊκό στις 2/1.

ΥΓ: Ο Κώστας Παπανικολάου είναι από τους πιο ευφυής μπασκετμπολίστες όλα αυτά τα χρόνια στην Ευρώπη. Η παρέμβασή του για το σημείο της επαναφοράς στην τελευταία κατοχή, είναι άλλο ένα δείγμα της σπουδαιότητάς του.

ΥΓ2: Ας βγάλουμε το καπέλο στον Νίκολα Μιλουτίνοφ για τη σεζόν που κάνει ως τώρα. Κυρίαρχος σε όλα του.

ΥΓ3: Στον Μόντε Μόρις μπορεί να μην πήγαν τα σουτ, αλλά η ποιότητά του είναι φανερή στο παρκέ. Πλέον μένει να προσαρμοστεί για να δούμε πόσο μπορεί να βοηθήσει. Για αρχή μου φάνηκε ακόμα πως παίζει σε αποστάσεις NBA στο τρίποντο, με βάση τις θέσεις που είχε στο παρκέ όταν έστηνε τα plays.

ΥΓ4: Επειδή οι μέρες των εορτών δεν είναι για όλους ίδιες. Αρκετοί είναι αυτοί που είτε εργάζονται, είτε βρίσκονται μακριά από αγαπημένα τους πρόσωπα. Πρώτον, καλή δύναμη σε όλους και δεύτερον, εμείς εδώ θα είμαστε να μιλάμε για μπασκετάκι για συντροφιά.