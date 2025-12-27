Ολυμπιακός: Τι συνέβη στην τελευταία επαναφορά του
Ο Ολυμπιακός μπορεί να μετέτρεψε σε... ντέρμπι την αναμέτρηση με τη Βίρτους Μπολόνια, αλλά κατάφερε να πάρει ένα πολύ σημαντικό «διπλό», με τον Άλεκ Πίτερς να πετυχαίνει δύο κρίσιμες βολές στο φινάλε.
- Η κρίσιμη παρέμβαση του Παπανικολάου στο τελευταίο τάιμ-άουτ του Μπαρτζώκα: «Είναι από φάουλ, είναι από την άλλη μεριά»
Σε μία επαναφορά που σήκωσε αρκετή κουβέντα, με τη Βίρτους να διαμαρτύρεται για παράβαση πέντε δευτερολέπτων, στην εισαγωγική πάσα του Τάιλερ Ντόρσεϊ προς τον Νίκολα Μιλουτίνοφ.
Ο Ντόρσεϊ δε βρήκε με ευκολία μία πάσα και πέταξε την μπάλα στον Μιλουτίνοφ ακριβώς στο όριο, με τον Ολυμπιακό τελικά να δίνει την μπάλα στον Πίτερς και εκείνος να ολοκληρώνει τη δουλειά.
Όπως φαίνεται και από το βίντεο της επαναφοράς, ο διαιτητής μετράει τα δευτερόλεπτα με το χέρι του. Και προτού κάνει το πέμπτο σινιάλο, κάτι που θα συνιστούσε παράβαση, ο Ντόρσεϊ ξεφορτώνεται την μπάλα από τα χέρια του. Όπως είναι γνωστό, σε τέτοιες καταστάσεις που αφορούν την επαναφορά της μπάλας, ο μοναδικός χρονομέτρης είναι ο διαιτητής και από τη στιγμή που με το χέρι του δεν έχει δείξει πέντε φορές, τότε δεν υπάρχει και αντίστοιχη παράβαση πέντε δευτερολέπτων.
Η παράβαση του Βιλντόζα στην επαναφορά του Ολυμπιακού
Πάμε να δούμε αναλυτικά τι αναφέρει ο κανονισμός της FIBA, με τους οποίους εναρμονίζεται η EuroLeague, στην παράγραφο 17.3.3 που αφορά την επαναφορά.
«Όταν το χρονόμετρο του αγώνα δείχνει 2:00 λεπτά ή λιγότερο στην τέταρτη περίοδο ή σε κάθε παράταση και υπάρχει επαναφορά από πλάγια γραμμή, ο διαιτητής οφείλει να χρησιμοποιήσει το σήμα “παράνομης υπέρβασης της γραμμής” ως προειδοποίηση πριν εκτελεστεί η επαναφορά.
Αν στη συνέχεια ένας αμυντικός παίκτης:
- μετακινήσει οποιοδήποτε μέρος του σώματός του πάνω από τη γραμμή ορίων, με σκοπό να παρεμποδίσει την επαναφορά,
- ή σταθεί σε απόσταση μικρότερη του 1 μέτρου από τον παίκτη που εκτελεί την επαναφορά, όταν ο διαθέσιμος χώρος είναι μικρότερος από 2 μέτρα,
τότε αυτό θεωρείται παράβαση και οδηγεί σε τεχνική ποινή».
Γιατί το αναφέρουμε αυτό; Ο Λούκα Βιλντόζα προσπαθεί να πιέσει την εισαγωγική πάσα και πατάει καθαρά πάνω στη γραμμή, εμποδίζοντας με αντικανονικό τρόπο. Κάτι που συνιστά παράβαση, από τη στιγμή που ο διαιτητής έχει δείξει προτού δώσει την μπάλα στον Ντόρσεϊ, πως απαγορεύεται κάτι τέτοιο.
Μάλιστα, υπάρχουν παραδείγματα ακόμα και από το BCL σε τέτοιες καταστάσεις. Πριν από μερικά χρόνια, η Χάποελ Χολόν επικράτησε της Καρσίγιακα στην Τουρκία με ακριβώς αυτόν τον τρόπο. Ο Σεμί Ερντέν πάτησε την πλάγια γραμμή, πιέζοντας την επαναφορά και η τεχνική ποινή σφυρίχτηκε εις βάρος του, κρίνοντας τελικά την αναμέτρηση.
