Μασιούλις: «Ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος στο δεύτερο ημίχρονο, συγχαρητήρια σε αυτούς»

Ο Μασιούλις στη Ζάλγκιρις
Ο Τόμας Μασιούλις, μίλησε αμέσως μετά την ήτα της Ζάλγκιρις από τον Παναθηναϊκό (85-92) και αναφέρθηκε στην κακή απόδοση των παικτών του στο δεύτερο ημίχρονο.

Ο Παναθηναϊκός, επικράτησε της Ζάλγκιρις στο Κάουνας με 85-92, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο Τόμας Μασιούλις στις δηλώσεις αναφέρθηκε στην ήττα της ομάδας του, ενώ επίσης έδωσε συγχαρητήρια στους «πράσινους» που έπαιξαν καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο.

Αναλυτικά όσα έιπε ο Τόμας Μασιούλις:

«Το πρώτο ημίχρονο δεν ήταν πολύ καλό. Τους αφήσαμε να σκοράρουν πολλούς πόντους. Πήραν πόντους που θα μπορούσαμε να σταματήσουμε με φάουλ. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν παίξαμε σαν ομάδα και δεν αξίζαμε να κερδίσουμε. Ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος στο δεύτερο ημίχρονο, συγχαρητήρια σε αυτούς».

