Οι παίκτες της Ζάλγκιρις έκαναν τις προβλέψεις τους για το Final Four της Euroleague.

Λίγες μέρες έμειναν για το τζάμπολ του Final Four της Euroleague, αφού την Παρασκευή είναι προγραμματισμένοι οι δύο ημιτελικοί. Στις 18:00 το Ολυμπιακός-Φενέρ και το Ρεάλ-Βαλένθια στις 21:00 στο T-Center.

Η Ζάλγκιρις δημοσίευσε ένα video στο οποίο οι παίκτες της δίνουν τις προβλέψεις τους για το Final Four. Οι περισσότεροι εξ αυτών επέλεξαν Ολυμπιακό πως θα πάρει τη Euroleague, ενώ για MVP διάλεξαν Βεζένκοβ, Ντόρσεϊ και Μιλουτίνοφ. Ράιτ και Μπραζντέικις στο παρελθόν φόρεσαν τη φανέλα των ερυθρολεύκων και έδειξαν την προτίμηση τους στην πρώην ομάδα τους.

Πάντως ο Σιλβέν Φρανσίσκο έκανε τη διαφορά και δήλωσε πως η Βαλένθια θα κατακτήσει τη Euroleague, ενώ για MVP έβαλε στο... κάδρο τον Μπαντιό.

Calling it now… our @EuroLeague Final Four predictions are officially locked. 🔒🏆 pic.twitter.com/xXXbnVrznQ May 19, 2026

Final Four 2026 – Η Euroleague «προσγειώνεται» στην Αθήνα

Το Final Four επιστρέφει στην Αθήνα και η πόλη που έζησε αξέχαστες στιγμές το 2007 είναι έτοιμη να γράψει ξανά ιστορία, σχεδόν 20 χρόνια μετά! Ολυμπιακός, Φενερμπαχτσέ, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια διεκδικούν τον κορυφαίο τίτλο της Euroleague στο Telekom Center και εσύ ζεις κάθε στιγμή της μεγαλύτερης διοργάνωσης του ευρωπαϊκού μπάσκετ στο Pamestoixima.gr! Γιατί στο Pamestoixima.gr το παιχνίδι σου τα σπάει και γίνεται καλύτερο από ποτέ. Δεκάδες αγορές, ενισχυμένες αποδόσεις* και μοναδικές προσφορές γνωριμίας που σε κάνουν να νιώθεις τη δράση του Final Four 2026 όπου κι αν βρίσκεσαι.

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις.

21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |.