Φρανσίσκο: «Η Βιλερμπάν στην κούρσα για τον Γάλλο γκαρντ»
Δυναμικό «μπάσιμο» στο μεταγραφικό «παζάρι» της Euroleague αναμένεται να κάνει η Βιλερμπάν! Σύμφωνα με τα όσα έχουν διαρρεύσει, η γαλλική ομάδα θα... πάψει να είναι ο «φτωχός συγγενής» της διοργάνωσης και ετοιμάζει ραγδαία αύξηση του budget έχοντας στην άκρη του πάγκου τον Τόνι Πάρκερ.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του «BasketNews» ο παίκτης που έχει κυκλώσει επίσης και θέλει να εντάξει στο δυναμικό της είναι ο Σιλβέιν Φρανσίσκο, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Ζάλγκιρις, κερδίζοντας θέση στην καλύτερη πεντάδα της κανονικής περιόδου.
Ο Γάλλος γκαρντ έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον πολλών ομάδων της Euroleague αλλά ο ίδιος έχει διαμηνύσει ότι αποτελεί στόχος του να περάσει τον Ατλαντικό για χάρη του NBA. Πάντως η Βιλερμπάν έχει βάλει στο μάτι και άλλους παίκτες μεταξύ των οποίων και οι Νιλικίνα, Μπρουκς.
Ο Φρανσίσκο αγωνίστηκε φέτος σε 42 ματς έχοντας κατά μέσο όρο 16.5 πόντους, 6.5 ασίστ, 2.9 ριμπάουντ ενώ σούταρε με 51,3% στα δίποντα, 38,6% στα τρίποντα και 79,9% στις βολές.
