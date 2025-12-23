Σορτς στο Gazz Floor by Novibet: «Είχα σημειώσει το ματς με τον Ολυμπιακό όταν υπέγραψα στον Παναθηναϊκό»

Οι δηλώσεις του Τι Τζέι Σορτς στον αέρα της εκπομπής «Gazz Floor by Novibet».

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΚΑΟΥΝΑΣ: Γιώργος Κούβαρης

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει το διπλό στο... κρύο Κάουνας απέναντι στη Ζάλγκιρις με ανατροπή από το -14 πανηγυρίζοντας τη νίκη με 85-92 στην εκτός έδρας δοκιμασία για την 18η αγωνιστική της EuroLeague.

Πέρα από τη «μαγική» εμφάνιση του Τσέντι Όσμαν και ο Τι Τζέι Σορτς έλαμψε γεμίζοντας τα παπούτσια του Κώστα Σλούκα αλλά με double double 15 πόντων και 10 ασίστ σε 21:50 λεπτά συμμετοχής. Ο γκαρντ του Παναθηναϊκού μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Gazz Floor by Novibet» για τον τρόπο που επήλθε η νίκη, αλλά και για το ντέρμπι που ακολουθεί με τον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά

Για το τι πήγε στραβά στην αρχή: «Νόμιζω πως ήμασταν πολύ χαλαροί και δεν είχαμε τη σωστή νοοτροπία. Είναι πολύ καλή ομάδα. Έπρεπε να είμαστε πιο σκληροί για να παίξουμε πιο physical».

Για την απουσία του Σλούκα: «Ξέραμε ότι ο Σλούκας θα ήταν έξω. Δεν αλλάζει κάτι, έπρεπε να βγούμε μπροστά, όλοι το κάναμε μαζί κι εγώ για να πάρουμε μία μεγάλη νίκη απόψε».

Για την εικόνα της ομάδας: «Έχουμε πολλά να διορθώσουμε, δεν παίξαμε προφανώς το καλύτερό μας μπάσκετ απόψε. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να παίζουμε έτσι με μεγαλύτερη σταθερότητα. Όταν το κάνουμε αυτό θα είμαστε στο υψηλότερο επίπεδο».

Για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό: «Όταν ξεκίνησε η σεζόν και υπέγραψα στον Παναθηναϊκό, είχα κυκλώσει την ημερομηνία του ντέρμπι στο ημερολόγιό μου. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι. Ανυπομονώ. Θα είναι απίστευτη ατμόσφαιρα. Θα είναι τεράστιο. Όλοι θα κάνουν το καλύτερο που μπορούν και θα είμαστε έτοιμοι».