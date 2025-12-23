Μόλις οι παίκτες του Παναθηναϊκού AKTOR έκλεισαν τις τρύπες στην άμυνα, άνοιξε ο δρόμος τους για τη νίκη στο Κάουνας.

Όταν ο Παναθηναϊκός AKTOR βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο φροντίζει να δείχνει ότι είναι ανίκητος όταν αντιδρά και αυτό έκανε το βράδυ της Τρίτης (23/12) στο παγωμένο Κάουνας, όπου παρότι βρέθηκε πίσω με 14 πόντους (56-42 στο 23’) από την Ζάλγκιρις γύρισε το διακόπτη και την ισοπέδωσε!

Δεν πτοήθηκε ούτε από την απουσία του ηγέτη του Κώστα Σλούκα, ούτε από το κακό πρώτο ημίχρονο, όπου τα έκανε όλα λάθος. Αμυντικά, όποιος ήθελε έβαζε καλάθι, ριμπάουντ, τα κέρδισαν οι Λιθουανοί με κάθε τρόπο, κυριαρχώντας πλήρως στο πρώτο 20λεπτο (50-40) με μια διαφορά που έμοιαζε περισσότερο τιμητική για την ελληνική ομάδα.

Ο Εργκίν Αταμάν έκανε κάθε τι σε ότι αφορά τα σχήματα, προκειμένου να βρει εκείνο που ήταν το ιδανικότερο για τη λειτουργία της ομάδας, όμως είχε ένα μεγάλο πρόβλημα. Την άμυνα, που ήταν ανύπαρκτη, καθώς οι 50 πόντοι του πρώτου 20λεπτου δεν άφηναν περιθώρια για αισιοδοξία.

Το ημίχρονο όμως βοήθησε ώστε να μιλήσουν οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν και να αντιληφθούν πως χωρίς την άμυνα δεν μπορούν να επιστρέψουν στο παιχνίδι και να το διεκδικήσουν.

Ο Κινέζος θεωρητικός της στρατηγικής Σουν Τζου έλεγε πως «το να είσαι ανίκητος εξαρτάται από την άμυνα. Η πιθανότητα να νικήσεις εξαρτάται από την επίθεση».

Τα πράγματα ήταν ξεκάθαρα για το «τριφύλλι», το οποίο με τον Τι Τζέι Σορτς να σκοράρει και να δημιουργεί (15 πόντους-10 ασίστ) με τον δικό του μοναδικό τρόπο, τον Τσέντι Όσμαν να έχει 5/6 τρίποντα (22 πόντους) και τον Κέντρικ Ναν να βάζει τη δική του «σφραγίδα» (21 πόντους) ο Παναθηναϊκός AKTOR έβγαλε αντίδραση και σε 7 λεπτά επέστρεψε πλησιάζοντας σε απόσταση... αναπνοής (64-63 στο 30’).

Βέβαια, σπουδαία δουλειά έκανε και ο Ομέρ Γιούρτσεβεν, ο οποίος ήταν εξαιρετικός στη ρακέτα και αποτελεσματικός επιθετικά (είχε 14 πόντους με 2/2 ελεύθερες βολές, 6/7 δίποντα και 4 ριμπάουντ σε 12:39 λεπτά συμμετοχής!).

Το επιμέρους 14-23 στο τρίτο 10λεπτο φανερώνει και το βαθμό αποτελεσματικότητας της άμυνας του Παναθηναϊκού AKTOR, που προκάλεσε σε αρκετές επιθέσης της Ζάλγκιρις ασφυξία. Το έχουμε πει άλλωστε πως όταν παίζουν άμυνα οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν μοιάζουν ανίκητοι.

Στην τελευταία περίοδο, παίζοντας με την ίδια ένταση στην άμυνα οι «πράσινοι» δεν άφησαν χώρο για να αντιδράσουν στους Λιθουανούς, που προσπάθησαν πολύ, αλλά ο Τσέντι Όσμαν, ο Κέντρικ Ναν και ο Τι Τζέι Σορτς ήταν εκεί για να δείχνουν πόσο ήθελαν να διευρύνουν το σερί τους επιτυγχάνοντας την τρίτη συνεχόμενη νίκη.

Οι συνολικά 35 πόντοι που δέχθηκε ο Παναθηναϊκός AKTOR στο δεύτερο ημίχρονο εξηγούν την απόλυτη κυριαρχία του απέναντι σε μια επιθετική ομάδα που προκάλεσε μεγάλα προβλήματα στο πρώτο ημίχρονο, όπου η αμυντική αντίδραση των παικτών του Εργκίν Αταμάν ήταν κακή.

Γι’ αυτό και έκανε ότι ήθελε ο Μόουζες Ράιτ στις δυο ρακέτες, αλλά και ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος. Όταν όμως η άμυνα έκλεισε και τα κενά εξαφανίστηκαν το καλάθι έμοιαζε με... δαχτυλήθρα για τους παίκτες του Τόμας Μασιούλις και η επίθεση στη συνέχεια ανέλαβε να τελειώσει τη δουλειά για την ελληνική ομάδα.

