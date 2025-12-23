Άταμαν: «Οι γιατροί είναι αισιόδοξοι για τον Λεσόρ»

Ο Εργκίν Αταμάν αναφέρθηκε στο status του Ματίας Λεσόρ, την απόδοση του Τι Τζέι Σορτς και τον Μάριους Γκριγκόνις.

Ο Παναθηναϊκός έφυγε με το «διπλό» από το Κάουνας, επικρατώντας της Ζαλγκίρις για τη 18η αγωνιστική και ο Εργκίν Άταμαν ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου: «Στο πρώτο ημίχρονο η άμυνά μας ήταν σοφτ. Πέτυχαν 50 πόντους, αλλά μόνο 4 τρίποντα. Η Ζαλγκίρις είχε 17 καλάθια στο ζωγραφιστό και σκόραρε με alley-oops. Μιλήσαμε για αυτό στα αποδυτήρια. Προσπαθήσαμε να προστατέψουμε το ζωγραφιστό. Το ματς ήταν 100% υπό έλεγχο της Ζαλγκίρις μετά από 25 λεπτά. Αλλά μετά ο Όσμαν πέτυχε σημαντικούς πόντους, οι Ναν και Σορτς άρχισαν να σκοράρουν, βελτιώσαμε την πίεση στην άμυνα και πήραμε μία σημαντική νίκη. Διότι σε αυτή την τρομερή ατμόσφαιρα, το να χάνεις με 15 πόντους μετά από 25 λεπτά και να κάνεις ανατροπή είναι πολύ σημαντικό για εμάς».

Για τον Τι Τζέι Σορτς: «Δεν υπάρχει αμφιβολία για την ικανότητα του Σορτς. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν είχαμε τον Σλούκα και έτσι πήρε περισσότερα λεπτά. Πρέπει να μοιράσουμε τα λεπτά σωστά και θα είμαστε καλύτεροι. Δεν υπάρχει αμφιβολία για την ποιότητα του Σορτς».

Για την πορεία του Παναθηναϊκού μέχρι τώρα και αν μπορεί να πάει στο Final-Four:

«Δεν έχει τελειώσει ακόμα, γιατί στις 2/1 παίζουμε το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Είναι σημαντικό ματς. Είμαστε στον σωστό δρόμο. Ειδικά αυτές οι δύο νίκες με την Φενέρ και με τη Ζαλγκίρις είναι σημαντικές. Η βαθμολογία είναι περίεργη. 10-12 ομάδες απέχουν έναν βαθμό. Θα παλέψουμε μέχρι το τέλος για να φτάσουμε στα play-offs και στην πρώτη τετράδα, για να έχουμε το πλεονέκτημα».

Για τον Λεσόρ και αν θα επιστρέψει φέτος: «Δεν ξέρω. Οι ιατροί είναι αισιόδοξοι. Θα δούμε. Θέλει ακόμα έναν μήνα για να τσεκάρουμε την κατάστασή του. Είμαστε αισιόδοξοι».

Για την άμυνα στον Φρανσίσκο: «Είναι φυσιολογικό. Όταν βλέπεις τη Ζαλγκίρις βλέπεις πως ο Φρανσίσκο είναι ο βασικός παίκτης στην επίθεση. Τον πιέσαμε με τον Καλαϊτζάκη και τον Γκραντ. Ήταν κλειδί για να κερδίσουμε. Ο Ουλάνοβας έβαλε πόντους από τη γωνία, δεν είναι το στυλ τους. Τους χαλάσαμε την επίθεση».

Για τον Γκριγκόνις: «Μετά από τον τραυματισμό δεν έπαιξε. Του δώσαμε μερικά λεπτά στην αρχή της σεζόν. Είδαμε πως δεν έχει ρυθμό. Ο Γκριγκόνις πρέπει να παίξει. Αλλά έχουμε τον Όσμαν και τον Ρογκαβόπουλο. Είναι δύσκολο. Η σεζόν είναι μεγάλη, είναι καλός άνθρωπος. Είναι σημαντικός παίκτης για τον Παναθηναϊκό. Δουλεύει σκληρά. Δεν είναι στο ρόστερ του πρωταθλήματος. Πρέπει να παίξει, αλλά δεν ξέρω. Θέλαμε να τον δώσουμε για 1-2 μήνες στο ελληνικό πρωτάθλημα, να πάρει λεπτά και μετά να επιστρέψει. Αλλά δεν ήθελε να πάει. Δεν υπάρχουν λεπτά, αυτό είναι το πρόβλημα».