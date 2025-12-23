Ο Εργκίν Άταμαν μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Ομέρ Γιούρτσεβεν πετώντας του το... μπαλάκι αναφορικά με το μέλλον του.

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει το διπλό στο... κρύο Κάουνας απέναντι στη Ζάλγκιρις με ανατροπή από το -14 πανηγυρίζοντας τη νίκη με 85-92 στην εκτός έδρας δοκιμασία για την 18η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Εργκίν Άταμαν στις δηλώσεις του κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου εκθείασε τον Ομέρ Γιούρτσεβεν και εξέφρασε την ελπίδα του να πάρει την πιο σωστή απόφαση για την καριέρα του. Ο Τούρκος σέντερ έκανε φοβερό ματς με 14 πόντους και 4 ριμπάουντ.

Αναλυτικά

«Θα δούμε. Οι μάνατζέρ μας μιλάνε με τον ατζέντη του. Δεν θέλουμε να χαλάσουμε την ομάδα. Όλοι οι παίκτες ξέρουν το σύστημα. Θα πάρει την απόφασή του. Τα τελευταία ματς προσέφερα πολλά. Είναι σημαντικός παίκτης. Με τέτοιες εμφανίσεις μπορεί να είναι ο βασικός σέντερ. Ελπίζω να πάρει μία καλή απόφαση για την καριέρα του».