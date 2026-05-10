Ζάλγκιρις: Επίσημη η ανανέωση του Λο!
Η Ζάλγκιρις ήρθε σε συμφωνία με τον Μάοντο Λο, με τον Γερμανό να υπογράφει νέο συμβόλαιο 1+1 με την ομάδα του Κάουνας.
Οι δύο πλευρές είχαν αποφασίσει από κοινού να ανανεώσουν τη συνεργασία του και αφότου ολοκλήρωσαν και τις τελευταίες λεπτομέρειες, έδωσαν τα «χέρια», προκειμένου να συνεχίσουν να πορεύονται μαζί.
Ο Μάοντο Λο την τρέχουσα αγωνιστική χρονιά, είχε μ.ο 7 πόντους, 1.9 ριμπάουντ και 2.4 ασίστ, ανά αγώνα στη EuroLeague. Μάλιστα ο Λο έγινε ο δεύτερος ξένος της Ζάλγκιρις, που ανανεώνει τη συνεργασία του με τον σύλλογο, αφού η ομάδα του Κάουνας, είχε συμφωνήσει με τον Ντάστιν Σίλβα τον Απρίλη για επέκταση συμβολαίου.
We’re happy to announce that Maodo Lo has signed a new 1+1 deal with the club! ✍️🇩🇪 pic.twitter.com/874YL7EOiu— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) May 10, 2026
