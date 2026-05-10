Ο Μάοντο Λο επέκτεινε τη συνεργασία του με τη Ζάλγκιρις, υπογράφοντας συμβόλαιο 1+1 και θα παραμείνει κάτοικος του Κάουνας για τα επόμενα δύο χρόνια.

Οι δύο πλευρές είχαν αποφασίσει από κοινού να ανανεώσουν τη συνεργασία του και αφότου ολοκλήρωσαν και τις τελευταίες λεπτομέρειες, έδωσαν τα «χέρια», προκειμένου να συνεχίσουν να πορεύονται μαζί.

Ο Μάοντο Λο την τρέχουσα αγωνιστική χρονιά, είχε μ.ο 7 πόντους, 1.9 ριμπάουντ και 2.4 ασίστ, ανά αγώνα στη EuroLeague. Μάλιστα ο Λο έγινε ο δεύτερος ξένος της Ζάλγκιρις, που ανανεώνει τη συνεργασία του με τον σύλλογο, αφού η ομάδα του Κάουνας, είχε συμφωνήσει με τον Ντάστιν Σίλβα τον Απρίλη για επέκταση συμβολαίου.