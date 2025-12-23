Ντουμπάι BC - Αρμάνι: Ο Τσιτσιπάς παρακολουθεί από κόντα την αναμέτρηση στο Ντουμπάι

Ο Στέφανος Τσισιπάς, παρακολουθεί από κοντά την αναμέτρηση της Ντουμπάι BC κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο, στην «Coca Cola Arena».

Η Ντουμπάι BC, φιλοξενεί την Αρμάνι Μιλάνο στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της EuroLeague, στην «Coca Cola Arena».

Την αναμέτρηση παρακολουθεί από κοντά και ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Έλληνας τενίστας, βρίσκεται στην Αραβική πόλη και δεν έχασε την ευκαιρία να απολαύσει από κοντά τον αγώνα, στις θέσεις μέσα στο γήπεδο.

