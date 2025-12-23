Ο προπονητής της Μπασκόνια Πάολο Γκαλμπιάτι θέλει να απομακρύνει τον Μαρκίς Νοέλ, αλλά εκείνος «κάθεται» πάνω στο συμβόλαιο του.

Η Μπασκόνια παρουσιάζει διαρκώς διαφορετικά πρόσωπα, άλλοτε βελτιωμένα προς το καλύτερο, άλλοτε προς το χειρότερο, γεγονός που προβληματίζει τόσο τον προπονητή Πάολο Γκαλμπιάτι, όσο και την διοίκηση της ομάδας.

Η επιστροφή του Τρεντ Φόρεστ από τον τραυματισμό του προσθέτει μια πολύ ποιοτική επιλογή στην περιφέρεια. Ωστόσο, η επιστροφή του προκάλεσε κάποια άλλα προβλήματα στους Βάσκους.

Όπως αναφέρει το Encestando, ο Ιταλός προπονητής δεν υπολογίζει πλέον στον Μαρκίς Νοέλ, όμως, βραχύσωμος πόιντ γκαρντ δεν θέλει να φύγει από την ομάδα, επειδή έχει εγγυημένο συμβόλαιο με την Μπασκόνια μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ο Πάολο Γκαλμπιάτι τώρα που έχει στη διάθεσή του τον Φόρεστ και τον Σίμονς, δεν υπολογίζει πλέον τον Μαρκίς Νόελ, ο οποίος έχει χάσει κάποια παιχνίδια το τελευταίο διάστημα. Παρότι, οι Ισπανοί υποστηρίζουν πωες ο Νοέλ έχει προτάσεις από αρκετές ομάδες της Liga Endesa, αρνείται κατηγορηματικά να φύγει από την Μπασκόνια.

Το τελευταίο διάστημα ο Ιταλός προπονητής της ομάδας των Βάσκων αγνοούσε τον Μαρκίς Νοέλ και στηρίζονταν αποκλειστικά στους Μάρκους Χάουαρντ, Ράφα Βιγιάρ και Ματέο Σπανιόλο, ενώ από τη στιγμή που επέστρεψε και ο Τρεντ Φόρεστ διαθέτει πληρότητα στην περιφέρεια.

Ο Μαρκίς Νόελ από την πλευρά του είχε ως τώρα 6.1 πόντους, 1.2 ριμπάουντ και 3.8 ασίστ σε 15 αγώνες στην Euroleague, όμως επιμένει να μην θέλει να φύγει από την Μπασκόνια στην οποία όπως όλα δείχνουν θα συνεχίσει ως το τέλος της σεζόν.

