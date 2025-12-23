Στην PAOK Sports Arena θα βρουν τα Χριστούγεννα τους παίκτες του ΠΑΟΚ, όπως αποφάσισε ο Γιούρι Ζντοβτς.

Προσηλωμένοι στον στόχο τους που είναι πλέον ξεκάθαρα η εξασφάλιση της τρίτης θέσης στην Stoiximan GBL, αλλά και η διεκδίκηση του τροπαίου του FIBA Europe Cup οι παίκτες του ΠΑΟΚ θα κάνουν Χριστούγεννα στο γήπεδο!

Ο Γιούρι Ζντοβτς αποφάσισε να δώσει ρεπό στους παίκτες του την παραμονή των Χριστουγέννων (24/12) και ανανέωσε το ραντεβού μαζί τους για ανήμερα τα Χριστούγεννα, όπου θα τους περιμένει στην PAOK Sports Arena.

Άλλωστε, ακολουθεί η σημαντική αναμέτρηση με την Καρδίτσα στο κλειστό «Γιάννης Μπουρούσης» την προσεχή Κυριακή (28/12, 13:00) για την 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Το τελευταίο παιχνίδι του 2025, πέρα από μία ακόμη δύσκολη εκτός έδρας δοκιμασία, θα είναι για τον ΠΑΟΚ και μία ευκαιρία να επιβεβαιώσει την αγωνιστική του εξέλιξη, τον εξαιρετικό ρυθμό που έχει και να δημιουργήσει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τη νέα χρονιά.

Ο ΠΑΟΚ άλλωστε, με ρεκόρ 8-2 μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα και την 3η θέση στη Stoiximan GBL, έχει ήδη εξασφαλίσει την συμμετοχή του στο Final-8 του Κυπέλλου και ετοιμάζεται για το δεύτερο κομμάτι της φετινής σεζόν, σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Στο μεταξύ, το πρόγραμμα της ομάδας προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες των ημερών. Μετά τη σημερινή προπόνηση που πραγματοποιήθηκε στην PAOK Sports Arena, ακολουθεί το ρεπό της Τετάρτης (24/12), αλλά τα Χριστούγεννα θα βρουν τους παίκτες στο γήπεδο.

Οι παίκτες του «δικεφάλου» θα επιστρέψουν στην PAOK Sports Arena το απόγευμα της Πέμπτης (25/12, ανήμερα των Χριστουγέννων), για να συνεχίσει την προετοιμασία της για το παιχνίδι με την ομάδα της Καρδίτσας.