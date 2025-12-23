Ο Εργκίν Άταμαν επέλεξε τους 12 παίκτες που θα βρεθούν στο «παρκέ» της «Zalgirio Arena» για την αναμέτρηση κόντρα στην Ζάλγκιρις Κάουνας.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΚΑΟΥΝΑΣ: Γιώργος Κούβαρης

Με 14 παίκτες ταξίδεψε στο Κάουνας η αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR ενόψει του αγώνα με την Ζάλγκιρις για την 18η αγωνιστική της Euroleague.

Όπως είναι γνωστό δεν ακολούθησαν οι Ματίας Λεσόρ, Κώστας Σλούκας και Γιάννης Κουζέλογλου και από τους 14 παίκτες που ταξίδεψαν στην πόλη της Λιθουανίας, ο Εργκίν Άταμαν έπρεπε να «κόψει» δύο παίκτες. Και αυτοί ήταν οι Αλέξανδρος Σαμοντούροβ και Μάριους Γκριγκόνις οι οποίοι έμειναν, τελικά, εκτός 12άδας.

Έτσι λοιπόν η 12άδα του Παναθηναϊκού αποτελείται από τους Σορτς, Καλαϊτζάκη, Όσμαν, Χολμς, Ρογκαβόπουλο, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλο, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν.