Βερόνα - Αρμάνι 75-72: Ήττα-σοκ μετά από θρίλερ για την ομάδα του Ποέτα

Βερόνα - Αρμάνι 75-72: Ήττα-σοκ μετά από θρίλερ για την ομάδα του Ποέτα

Νίκος Καρφής
Βερόνα - Αρμάνι 75-72: Ήττα-σοκ μετά από θρίλερ για την ομάδα του Ποέτα

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Μετά από ματσάρα, η Βερόνα έριξε στο καναβάτσο την Αρμάνι με 75-72.

Ήττα-σοκ για την ομάδα του Ποέτα. Η Αρμάνι ηττήθηκε από τη Βερόνα (ανέβηκε φέτος στη Lega Basket) εκτός έδρας με 75-72. Στο 1-1 και οι δύο ομάδες.

Με ένα μεγάλο τρίποντο του Άντριου Άντριους (έπαιξε στον Παναθηναϊκό τη σεζόν 2022-23) στα 35 δευτερόλεπτα, η Βερόνα προηγήθηκε με 70-67, ενώ έφυγε με 72-67. Η ομάδα του Ποέτα πήγε να γυρίσει από την κόλαση και ισοφάρισε με τρίποντο του Μάθιους σε 72-72 στα 9 δεύτερα για να έρθει ο Μάσινμπεργκ και να χαρίσει τη νίκη στους γηπεδούχους.

Για τους νικητές 14 είχε ο Μελέντεζ, 13 μέτρησε ο Τόμπεϊ και 12 ο Μάσινμπεργκ. Από την άλλη πλευρά 14 μέτρησε ο Γκούντουριτς, ο Μάθιους είχε 11 και ο Ράιτ σταμάτησε στους 10.

Στις 8 Οκτώβρη οι Ιταλοί θα κοντραριστούν με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, ενώ λίγες μέρες πριν πήραν μεγάλη νίκη επί της Βίρτους με το καλάθι του Χολ.

 

Τα δεκάλεπτα: 21-21, 44-38, 58-53, 75-72

TEZENIS VERONAFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0Matteo Oliveri000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
00Jermaine Samuels1884/757.1%3/475%1/333.3%0/00%12300220-109
3Federico Poser1241/1100%1/1100%0/00%2/2100%0110001036
5C.J. Massinburg29125/955.6%2/2100%3/742.9%1/1100%14501333211
10Mike Tobey28138/1172.7%2/366.7%6/875%1/250%4101411102321
11Andrea Loro3193/1030%2/633.3%1/520%4/757.1%6410004321114
12Andrew Andrews2773/1030%1/333.3%2/728.6%1/250%1340130431
14Lorenzo Ambrosin900/20%0/00%0/20%0/00%00000010-30
15Malick Mane El Hadji Maodo000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
18Federico Zampini2384/580%3/3100%1/250%2/366.7%11200025-212
21Matteo Zumerle000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
22RJ Melendez23145/955.6%5/683.3%0/30%3/650%21310100410
Team/Coaches033001002
TOTAL2007524/4454.5%20/3066.7%14/2458.3%17/2958.6%1629452315111783
ARMANI OLIMPIA MILANOFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0Jason Burnell1301/1100%0/00%1/1100%0/00%01101201-10
5Moses Wright26104/850%3/3100%1/520%3/475%13413010-68
6Ousmane Diop1474/4100%4/4100%0/00%1/425%0442010237
13Darius Thompson2186/1060%3/3100%3/742.9%0/00%1120020044
15Baptiste Chauveau100/00%0/00%0/00%0/00%0000000030
17Giampaolo Ricci1560/20%1/1100%0/10%0/00%04400220-67
21Diego Flaccadori1665/1050%4/4100%1/616.7%2/2100%02200010-711
22Devon Hall2524/944.4%3/3100%1/616.7%0/00%01100220-64
23Marko Guduric27147/1258.3%2/450%4/850%6/875%30300422112
24Garrison Mathews20112/825%1/333.3%2/540%5/683.3%04410001215
25Alec Peters2281/520%2/366.7%0/20%2/2100%04400210-27
45Nicola Akele000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
Team/Coaches224000004
TOTAL2007234/7247.2%23/2688.5%11/4623.9%19/2673.1%726333218916074
     

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