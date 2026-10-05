Βερόνα - Αρμάνι 75-72: Ήττα-σοκ μετά από θρίλερ για την ομάδα του Ποέτα
Ήττα-σοκ για την ομάδα του Ποέτα. Η Αρμάνι ηττήθηκε από τη Βερόνα (ανέβηκε φέτος στη Lega Basket) εκτός έδρας με 75-72. Στο 1-1 και οι δύο ομάδες.
Με ένα μεγάλο τρίποντο του Άντριου Άντριους (έπαιξε στον Παναθηναϊκό τη σεζόν 2022-23) στα 35 δευτερόλεπτα, η Βερόνα προηγήθηκε με 70-67, ενώ έφυγε με 72-67. Η ομάδα του Ποέτα πήγε να γυρίσει από την κόλαση και ισοφάρισε με τρίποντο του Μάθιους σε 72-72 στα 9 δεύτερα για να έρθει ο Μάσινμπεργκ και να χαρίσει τη νίκη στους γηπεδούχους.
Για τους νικητές 14 είχε ο Μελέντεζ, 13 μέτρησε ο Τόμπεϊ και 12 ο Μάσινμπεργκ. Από την άλλη πλευρά 14 μέτρησε ο Γκούντουριτς, ο Μάθιους είχε 11 και ο Ράιτ σταμάτησε στους 10.
Στις 8 Οκτώβρη οι Ιταλοί θα κοντραριστούν με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, ενώ λίγες μέρες πριν πήραν μεγάλη νίκη επί της Βίρτους με το καλάθι του Χολ.
Τα δεκάλεπτα: 21-21, 44-38, 58-53, 75-72
|TEZENIS VERONA
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|Matteo Oliveri
|0
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|00
|Jermaine Samuels
|18
|8
|4/7
|57.1%
|3/4
|75%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|0
|0
|2
|2
|0
|-10
|9
|3
|Federico Poser
|12
|4
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|3
|6
|5
|C.J. Massinburg
|29
|12
|5/9
|55.6%
|2/2
|100%
|3/7
|42.9%
|1/1
|100%
|1
|4
|5
|0
|1
|3
|3
|3
|2
|11
|10
|Mike Tobey
|28
|13
|8/11
|72.7%
|2/3
|66.7%
|6/8
|75%
|1/2
|50%
|4
|10
|14
|1
|1
|1
|0
|2
|3
|21
|11
|Andrea Loro
|31
|9
|3/10
|30%
|2/6
|33.3%
|1/5
|20%
|4/7
|57.1%
|6
|4
|10
|0
|0
|4
|3
|2
|11
|14
|12
|Andrew Andrews
|27
|7
|3/10
|30%
|1/3
|33.3%
|2/7
|28.6%
|1/2
|50%
|1
|3
|4
|0
|1
|3
|0
|4
|3
|1
|14
|Lorenzo Ambrosin
|9
|0
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|-3
|0
|15
|Malick Mane El Hadji Maodo
|0
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|18
|Federico Zampini
|23
|8
|4/5
|80%
|3/3
|100%
|1/2
|50%
|2/3
|66.7%
|1
|1
|2
|0
|0
|0
|2
|5
|-2
|12
|21
|Matteo Zumerle
|0
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|22
|RJ Melendez
|23
|14
|5/9
|55.6%
|5/6
|83.3%
|0/3
|0%
|3/6
|50%
|2
|1
|3
|1
|0
|1
|0
|0
|4
|10
|Team/Coaches
|0
|3
|3
|0
|0
|1
|0
|0
|2
|TOTAL
|200
|75
|24/44
|54.5%
|20/30
|66.7%
|14/24
|58.3%
|17/29
|58.6%
|16
|29
|45
|2
|3
|15
|11
|17
|83
|ARMANI OLIMPIA MILANO
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|Jason Burnell
|13
|0
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|1
|2
|0
|1
|-1
|0
|5
|Moses Wright
|26
|10
|4/8
|50%
|3/3
|100%
|1/5
|20%
|3/4
|75%
|1
|3
|4
|1
|3
|0
|1
|0
|-6
|8
|6
|Ousmane Diop
|14
|7
|4/4
|100%
|4/4
|100%
|0/0
|0%
|1/4
|25%
|0
|4
|4
|2
|0
|1
|0
|2
|3
|7
|13
|Darius Thompson
|21
|8
|6/10
|60%
|3/3
|100%
|3/7
|42.9%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|0
|0
|2
|0
|0
|4
|4
|15
|Baptiste Chauveau
|1
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|0
|17
|Giampaolo Ricci
|15
|6
|0/2
|0%
|1/1
|100%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|4
|4
|0
|0
|2
|2
|0
|-6
|7
|21
|Diego Flaccadori
|16
|6
|5/10
|50%
|4/4
|100%
|1/6
|16.7%
|2/2
|100%
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|1
|0
|-7
|11
|22
|Devon Hall
|25
|2
|4/9
|44.4%
|3/3
|100%
|1/6
|16.7%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|0
|2
|2
|0
|-6
|4
|23
|Marko Guduric
|27
|14
|7/12
|58.3%
|2/4
|50%
|4/8
|50%
|6/8
|75%
|3
|0
|3
|0
|0
|4
|2
|2
|1
|12
|24
|Garrison Mathews
|20
|11
|2/8
|25%
|1/3
|33.3%
|2/5
|40%
|5/6
|83.3%
|0
|4
|4
|1
|0
|0
|0
|1
|2
|15
|25
|Alec Peters
|22
|8
|1/5
|20%
|2/3
|66.7%
|0/2
|0%
|2/2
|100%
|0
|4
|4
|0
|0
|2
|1
|0
|-2
|7
|45
|Nicola Akele
|0
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Team/Coaches
|2
|2
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|TOTAL
|200
|72
|34/72
|47.2%
|23/26
|88.5%
|11/46
|23.9%
|19/26
|73.1%
|7
|26
|33
|3
|2
|18
|9
|16
|0
|74
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