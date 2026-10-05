Μετά από ματσάρα, η Βερόνα έριξε στο καναβάτσο την Αρμάνι με 75-72.

Ήττα-σοκ για την ομάδα του Ποέτα. Η Αρμάνι ηττήθηκε από τη Βερόνα (ανέβηκε φέτος στη Lega Basket) εκτός έδρας με 75-72. Στο 1-1 και οι δύο ομάδες.

Με ένα μεγάλο τρίποντο του Άντριου Άντριους (έπαιξε στον Παναθηναϊκό τη σεζόν 2022-23) στα 35 δευτερόλεπτα, η Βερόνα προηγήθηκε με 70-67, ενώ έφυγε με 72-67. Η ομάδα του Ποέτα πήγε να γυρίσει από την κόλαση και ισοφάρισε με τρίποντο του Μάθιους σε 72-72 στα 9 δεύτερα για να έρθει ο Μάσινμπεργκ και να χαρίσει τη νίκη στους γηπεδούχους.

Για τους νικητές 14 είχε ο Μελέντεζ, 13 μέτρησε ο Τόμπεϊ και 12 ο Μάσινμπεργκ. Από την άλλη πλευρά 14 μέτρησε ο Γκούντουριτς, ο Μάθιους είχε 11 και ο Ράιτ σταμάτησε στους 10.

Στις 8 Οκτώβρη οι Ιταλοί θα κοντραριστούν με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, ενώ λίγες μέρες πριν πήραν μεγάλη νίκη επί της Βίρτους με το καλάθι του Χολ.

Τα δεκάλεπτα: 21-21, 44-38, 58-53, 75-72

TEZENIS VERONA FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 Matteo Oliveri 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 Jermaine Samuels 18 8 4/7 57.1% 3/4 75% 1/3 33.3% 0/0 0% 1 2 3 0 0 2 2 0 -10 9 3 Federico Poser 12 4 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 2/2 100% 0 1 1 0 0 0 1 0 3 6 5 C.J. Massinburg 29 12 5/9 55.6% 2/2 100% 3/7 42.9% 1/1 100% 1 4 5 0 1 3 3 3 2 11 10 Mike Tobey 28 13 8/11 72.7% 2/3 66.7% 6/8 75% 1/2 50% 4 10 14 1 1 1 0 2 3 21 11 Andrea Loro 31 9 3/10 30% 2/6 33.3% 1/5 20% 4/7 57.1% 6 4 10 0 0 4 3 2 11 14 12 Andrew Andrews 27 7 3/10 30% 1/3 33.3% 2/7 28.6% 1/2 50% 1 3 4 0 1 3 0 4 3 1 14 Lorenzo Ambrosin 9 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 1 0 -3 0 15 Malick Mane El Hadji Maodo 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 Federico Zampini 23 8 4/5 80% 3/3 100% 1/2 50% 2/3 66.7% 1 1 2 0 0 0 2 5 -2 12 21 Matteo Zumerle 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 RJ Melendez 23 14 5/9 55.6% 5/6 83.3% 0/3 0% 3/6 50% 2 1 3 1 0 1 0 0 4 10 Team/Coaches 0 3 3 0 0 1 0 0 2 TOTAL 200 75 24/44 54.5% 20/30 66.7% 14/24 58.3% 17/29 58.6% 16 29 45 2 3 15 11 17 83